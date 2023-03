Feuer in entgleisten Waggons Mindestens 26 Tote bei Zugunglück in Griechenland

350 Reisende sind in der Nacht unterwegs von Athen nach Thessaloniki, als ihr Zug frontal mit einem Güterzug zusammenstößt. Vier Waggons entgleisen, Feuer bricht aus. Das Ausmaß der Katastrophe wird erst im Laufe der Nacht klar, als immer weitere Tote in den Trümmern gefunden werden. Die Rettungsarbeiten gestalten sich wegen der enormen Zerstörungen schwierig.

Bei einem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 85 weitere Personen seien verletzt, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Vassilis Varthakogiannis, am frühen Morgen in einer Fernsehansprache. Es werde noch nach Überlebenden gesucht. "Die Evakuierung der Passagiere findet unter sehr schwierigen Bedingungen statt, da die Kollision der beiden Züge sehr schwer war." 350 Reisende und 20 Eisenbahner sollen in den beiden Zügen unterwegs gewesen sein. Lokale Medien hatten zunächst von dutzenden Verletzten berichtet, bevor das Ausmaß der Katastrophe klar wurde.

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch nicht bekannt. Ein Personenzug, der von Athen in die nördliche Stadt Thessaloniki fuhr, und ein Güterzug auf dem Weg von Thessaloniki nach Larissa - kollidierten nahe der Stadt Larissa frontal, erklärte der Gouverneur der Region Thessalien, Konstantinos Agorastos, dem Fernsehsender "Skai". Insgesamt entgleisten vier Waggons, mindestens zwei fingen Feuer. Die ersten beiden Waggons seien durch den Aufprall "fast vollständig zerstört" worden.

Viele der Überlebenden hätten Kopfverletzungen, berichten Rettungskräfte. (Foto: REUTERS)

Das griechische Fernsehen zeigte Videos von der Unglücksstelle. Aus den zerbrochenen Scheiben der entgleisten Waggons drangen dichte Rauchschwaden. Feuerwehrleute und Rettungskräfte versuchen in den Trümmern, Überlebende zu finden. "Die meisten Verletzten haben Kopfverletzungen, gebrochene Becken, Arme und Beine. Es gibt leider zahlreiche Menschen, die noch in den Trümmern sind", sagte ein Mitglied eines Rettungsteams Reportern vor Ort.

Ein Überlebender sagte, im Personenzug sei nach dem Zusammenstoß Feuer ausgebrochen. "Es herrschte Chaos und ein Höllenlärm", fügte er im Staatsfernsehen hinzu. Auch andere Reisende berichten von Panik. "Wir haben mit unseren Koffern die Fensterscheiben eingedrückt und sind in der Dunkelheit tastend aus unserem Waggon rausgegangen", berichtet ein junger Mann. Etwa 250 Passagiere seien mit Bussen sicher nach Thessaloniki gebracht worden, sagte Agorastos.

Die Strecke, die Athen mit der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki verbindet, war in den vergangenen Jahren modernisiert worden. Die griechischen Bahnen (Hellenic Train) werden von der italienischen Staatsbahn Ferroviaria dello Stato Italiano (FS) betrieben. Eisenbahner sagten im griechischen Sender Real FM, es gebe trotz der Modernisierung erhebliche Probleme bei der elektrischen Koordination der Verkehrskontrolle.