Eine Geiselnahme halt Dresden am Vormittag in Atem. Ein Einkaufszentrum und Teile der Innenstadt werden evakuiert. Schließlich kann die Polizei den Täter festnehmen. Die Geiseln bleiben unverletzt. Doch der Geiselnehmer soll seine Mutter getötet haben.

Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter sei gefasst und verletzt, teilt die Polizei mit. Die Geiseln seien unverletzt geblieben.

Der Mann hatte sich am Vormittag im Einkaufszentrum Altmarktgalerie in der Dresdner Innenstadt verschanzt. Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in Dresden-Prohlis zudem in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben eines Polizeisprechers in seinem psychischen Verhalten sehr auffällig. "Wir gehen am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus." Der Polizei sei ansonsten nichts offenkundig bekannt. Es deute alles auf eine psychische Erkrankung hin.

Wegen des Großeinsatzes blieb der Striezelmarkt, einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands, zunächst geschlossen. Laut Polizei kam es außerdem zu Verkehrseinschränkungen, betroffen war auch der öffentliche Nahverkehr.