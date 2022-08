Eine Mädchenleiche wird in einem See in Hessen gefunden. Es handelt sich um eine vermisste Schülerin aus Südbaden. Die Ermittler halten sich bedeckt, doch mehrere Medien berichten übereinstimmend über grausame Details eines möglichen Sexualverbrechens.

Ein seit über einer Woche vermisstes Mädchen aus der Nähe von Freiburg ist tot. Das ist traurige Gewissheit. Was ist geschehen? Dazu hielten sich die Ermittler zunächst bedeckt. An diesem Montag um 14.00 Uhr wollen Polizei und Staatsanwaltschaft in Freiburg Antworten geben. Der "Bild"-Zeitung zufolge soll es sich um ein Sexualverbrechen handeln, der mutmaßliche Täter soll bereits inhaftiert sein.

Wie die Zeitung weiter berichtet, soll der Tatverdächtige bereits nach dem Verschwinden des Mädchens in den Fokus der Ermittlungen gerückt sein. Der Mann aus Kassel habe die Beamten schließlich zum See und der Leiche geführt. In der Wohnung des Verdächtigen seien zudem Kleidungsstücke des Opfers gefunden worden. Wie der "Schwarzwälder Bote" berichtet, soll der Mann ein vorbestrafter Sexualverbrecher sein, der über einen Internetchat mit dem Mädchen Kontakt aufgenommen hat.

Mädchen seit zehn Tagen vermisst

Eine genaue Todesursache haben die Ermittler noch nicht klären können, heißt es in den Berichten. Die Leiche habe tagelang im See getrieben, was eine Obduktion erschwere. Die 14-Jährige aus Gottenheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald war seit dem 21. Juli vermisst worden. Ihre Leiche wurde am Freitag fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort im Teufelsee im hessischen Wetteraukreis gefunden.

In der Heimat der Schülerin und am weit entfernten Fundort in Hessen herrschen Trauer und Entsetzen. "Es ist das Schlimmste eingetreten, was überhaupt in solch einem Falle eintreten kann. Ganz Gottenheim steht unter Schock", sagte Bürgermeister Christian Riesterer. Das Mädchen war in einem kleinen See in einem Naturschutzgebiet der Wetterau nördlich von Frankfurt am Main tot gefunden worden. Nach dpa-Informationen ist es der Teufelsee, ein beliebtes Ausflugsziel. Dass es sich bei dem Leichenfund im See um die Schülerin aus Gottenheim handelt, hatte eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben.