Panorama

Tim war in Uelzen : Verschwundener Junge wieder da

Ein vermisster Junge aus Sachsen-Anhalt ist wohlbehalten zu seinen Eltern zurückgekehrt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, fand die Bundespolizei den 14-jährigen Tim W. auf dem Bahnhof Uelzen in Niedersachsen. Der Schüler aus Großmühlingen war dort mit dem Zug hingefahren, wie Bilder von Überwachungskameras zeigten.

Der Heranwachsende war am Donnerstag mit Hunden, Hundertschaft und Hubschraubern gesucht worden, nachdem er erstmals nicht wie angekündigt zuhause angekommen war. Die Spur verlor sich in der Nähe eines Bahnhofs. Daher ging die Polizei davon aus, der junge Mann könnte in einen Zug gestiegen sein. Am Freitagnachmittag nahm ihn die Polizei dann auf dem Bahnhof Uelzen in ihre Obhut.

Quelle: n-tv.de