Die ermordete Zwölfjährige aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg ist von zwei Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis getötet worden. Beide Tatverdächtige seien jünger als 14 Jahre und damit strafunmündig, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Koblenz mit. Die Mädchen sollen ihr Opfer mit "zahlreichen Messerstichen" getötet haben. Beide haben die Tat gestanden und sind in der Obhut des Jugendamtes.

Die tatverdächtigen Mädchen waren ins Visier der Ermittler geraten, weil ihre Aussagen aus einer ersten Anhörung im Widerspruch zu den Aussagen anderer Zeugen standen. Bei einer nochmaligen Anhörung im Beisein von Erziehungsberechtigten und Psychologen seien sie am Montag mit den Widersprüchen konfrontiert worden und hätten die Tat schließlich gestanden. Beide Mädchen seien der Polizei zuvor nicht aufgefallen.

"Nach über 40 Dienstjahren gibt es immer noch Ereignisse, die einen sprachlos zurücklassen", sagte der Koblenzer Polizei-Vizepräsident Jürgen Süs. Wegen ihres kindlichen Alters und der Strafunmündigkeit könnten keine näheren Angaben zum Tathergang, zum Motiv, zum Verhalten vor und nach der Tat sowie zum Aufenthaltsort gemacht werden. Das heiße aber nicht, dass "jetzt nichts gemacht werde", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Koblenz, Mario Mannweiler. "Wir legen diesen Fall jetzt in die Hände der Jugendbehörden."

Derweil suchen die Ermittler weiter nach der Tatwaffe. Es sei auch nicht bekannt, ob es sich um eine oder mehrere Waffen handele, hieß es. Am Vormittag hatte die Polizei den Tatort erneut abgesucht.

Die Zwölfjährige war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Das Kind war am Vortag als vermisst gemeldet worden.