Zehntausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben inzwischen Deutschland erreicht. Und täglich werden es mehr. ntv bietet ihnen ab sofort in ihrer Landessprache einen täglichen Überblick über die Entwicklungen in ihrer von Russland angegriffenen Heimat.

RTL und ntv werden künftig wochentäglich im Kurznachrichtenformat "Ukraine Update" über die aktuelle Lage in der Ukraine informiert. Die geflüchtete ukrainische TV-Moderatorin Karolina Ashion präsentiert ab dem morgigen Freitag um 19.00 Uhr in ihrer Landessprache die wichtigsten Nachrichten des Tages. Abrufbar ist das Format auf ntv.de und dem YouTube-Kanal von ntv. Das Material liefern die Nachrichtensendungen von RTL und ntv.

Besonders ist an dem Format, dass Ashion die Nachrichten auf Ukrainisch präsentiert. Das soll vor allem den fast 200.000 Geflüchteten aus der Ukraine Hilfe leisten. So können Menschen aus der Ukraine auch fern der Heimat auf dem neusten Stand bleiben. Ashion arbeitete vor ihrer Flucht bereits mehr als 20 Jahre als Journalistin und Moderatorin in der Ukraine. Dort war sie für die größten Nachrichtensender tätig.

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News: "Seit Beginn des Krieges liefern wir unseren Zuschauern und Usern ein hochwertiges News-Angebot. Wir sind dort, wo es geschieht. Wir arbeiten mit großem Aufwand an der Verifizierung des Materials. Die Situation der Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten in Deutschland ist bedrückend - mit dem 'Ukraine Update' wollen wir ihnen einen gesicherten News-Überblick geben. Wir werden unser Team auch um weitere Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine verstärken, denen wir hoffentlich ein Stückchen Normalität und Sicherheit hier bei uns geben können."