Die Ukraine und ihre Verbündeten führen nach Angaben des Beraters von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, derzeit Gespräche über Kiews Bitten um Langstreckenraketen. Diese Waffen seien nötig, um Russland von der Zerstörung ukrainischer Städte abzuhalten, sagt Podoljak dem ukrainischen Sender Freedom. Die Gespräche schritten in einem schnellen Tempo voran. In seiner täglichen Videobotschaft spricht Selenskyj von ATACMS-Raketen aus US-Produktion, die eine Reichweite von 185 Meilen hätten. Washington hat es bislang abgelehnt, solche Waffen an die Ukraine zu liefern.

+++ 23:33 Ukraine verhängt Sanktionen gegen "Kriegshelfer" +++

Die Ukraine setzt Sanktionen gegen 182 Unternehmen und drei Personen in Kraft, die Russlands Krieg unterstützen. Bestraft werden demnach Firmen und Unternehmer, die im Auftrag des "Aggressorstaates" Personal und Militärtechnik per Bahn transportieren, sagt Präsident Wolodymir Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Das beschlagnahmte verfügbare Vermögen komme der Landesverteidigung zugute. Auch belarussische Firmen, die Russland bei den Transporten unterstützen, stehen auf der Liste. Die Ukraine arbeite daran, dass auch andere Staaten die Aktiva der Firmen blockierten, so Selenskyj.

+++ 22:38 Kiew stellt klar: Lieferung von Kampfjets steht nicht unmittelbar bevor +++

Eine Lieferung von Kampfjets von Alliierten an Kiew steht nach ukrainischen Angaben nicht unmittelbar bevor. Nach der Veröffentlichung eines Artikel in der spanischen Zeitung "El Pais", in dem es um eine von der Ukraine gewünschte Lieferung von Kampfjets geht, sei in der ukrainischen Medienlandschaft der Eindruck vermittelt worden, die Lieferung von 24 US-amerikanischen F-16 stehe bevor, bemängelt Juri Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftsreitkräfte, im ukrainischen Fernsehen. Die Ukraine verhandele derzeit nur über Flugzeuge, stellt Ihnat klar. Zahl und Typen der Maschinen müssten noch festgelegt werden.

+++ 22:06 NATO-Admiral: "Sind bereit für eine direkte Konfrontation mit Russland" +++

"Die NATO ist bereit für eine direkte Konfrontation mit Russland", sagt der Chef des NATO-Militärausschusses, der niederländische Admiral Rob Bauer in einem Interview mit dem portugiesischen Sender RTP. Seiner Meinung nach gehen die strategischen Ziele Russlands über die Grenzen der Ukraine hinaus. Bauer stellte aber klar, dass er nicht an einen Atomkrieg glaube, da Putin nicht verrückt sei.

+++ 21:12 USA gründen Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämpfung in der Ukraine +++

Die USA wollen eine Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption in der Ukraine gründen. Die Gruppe soll aus Inspektoren des Pentagon, des Außenministeriums, der USAID (Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung) und anderen US-Regierungsstellen bestehen. Sie wird monatlich zusammentreten, um "die kollektiven Überwachungsmaßnahmen in der Ukraine zu koordinieren, zusammenzuarbeiten und Transparenz zu gewährleisten", heißt es in Medienberichten.





