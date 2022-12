Arbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles bescheinigt Geflüchteten aus der Ukraine einen großen Willen zur Integration in Deutschland. 59.000 hätten inzwischen eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, weitere 18.000 einen Minijob. 116.000 machten derzeit Integrationskurse. Ein Problem bei der Arbeitssuche sei aber die Sprache. "Zwar sprechen nach unseren Erhebungen etwa 15 Prozent von den ukrainischen Flüchtlingen etwas Deutsch, aber sie können oft kein Englisch", sagt die ehemalige Bundesarbeitsministerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Deshalb seien die Geflüchteten "mehrheitlich" in gering qualifizierten Tätigkeiten untergekommen.

+++ 00:44 Putin: Russland könnte Präventivschlag in seine Militärdoktrin aufnehmen +++

Der russische Präsident Wladimir Putin erwägt, die Möglichkeit von Präventivschlägen gegen andere Länder in die Militärdoktrin des Landes aufzunehmen. Ein solcher Angriff könnte möglich werden, um einen anderen Staat zu entwaffnen, sagt der Kreml-Chef in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. "Die USA haben das Konzept des Präventivschlags", so Putin auf die Frage eines Journalisten. Vielleicht müsse Moskau die US-Ideen "übernehmen, um die eigene Sicherheit zu garantieren". Zugleich fügt der Kreml-Chef hinzu: "Wir denken im Moment nur darüber nach."

+++ 23:18 Belarus lässt ukrainische Getreidelieferungen passieren +++

Belarus will den Transport von ukrainischem Getreide über das eigene Staatsgebiet erlauben, das für den Export von litauischen Häfen bestimmt ist. Für die Übereinkunft gebe es keine Vorbedingungen, teilt ein UN-Sprecher mit. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte sich zuvor mit dem stellvertretenden Außenminister von Belarus, Juri Ambrasewitsch, in New York getroffen. Ambrasewitsch wiederholte dabei die Bitte seiner Regierung, eigene Düngemittel ausführen zu dürfen, die derzeit Sanktionen unterliegen.

+++ 22:18 EU-Staaten frieren fast 19 Milliarden Euro russisches Vermögen ein +++

Die Mitgliedsstaaten der EU haben im Rahmen von Sanktionen Vermögenswerte russischer Oligarchen und Unternehmen im Wert von 18,9 Milliarden Euro eingefroren. Wie aus EU-Statistiken hervorgeht, die die Nachrichtenagentur AFP einsehen kann, liegt Belgien mit eingefrorenem Vermögen im Wert von 3,5 Milliarden Euro an der Spitze, dahinter folgen demnach Luxemburg mit 2,5 Milliarden Euro, Italien mit 2,3 Milliarden und Deutschland mit 2,2 Milliarden. Irland, Österreich, Frankreich und Spanien haben laut den bis zum 25. November gemeldeten Daten ebenfalls jeweils russisches Vermögen im Wert von mehr als eine Milliarde Euro eingefroren.

+++ 21:51 Russland steht vor Rekordüberschuss in Leistungsbilanz +++

Russland steuert wegen hoher Einnahmen aus dem Export von Öl, Gas und anderen Rohstoffen auf einen Rekordüberschuss in seiner Leistungsbilanz zu. Dieser hat sich von Januar bis November mehr als verdoppelt, wie die Zentralbank in Moskau mitteilt. Der Überschuss summiert sich auf 225,7 Milliarden Dollar, während er ein Jahr zuvor noch bei 108,6 Milliarden Dollar gelegen hatte. In der Leistungsbilanz werden sämtliche Transaktionen mit dem Ausland erfasst, von Waren bis hin zu Dienstleistungen. Russland profitiert von den weltweit hohen Rohstoffpreisen, durch die seine Exporteinnahmen ankurbelt werden. Zugleich sinken aber die Importe infolge der westlichen Sanktionen, die nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar verhängt wurden. Dem Institute of International Finance zufolge sind die Exporte für einen Großteil des Überschusses in der Leistungsbilanz verantwortlich. Die Einfuhren erholen sich nur allmählich. Russland versucht, sich neue Partner zu erschließen.

+++ 21:25 Selenskyj: Russen haben Bachmut zerstört +++

Die Lage in wichtigen Gebieten des Donbass in der Ostukraine bleibt nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sehr schwierig. Die ukrainischen Streitkräfte wehrten die russischen Angriffe ab, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die russische Armee habe hohe Verluste erlitten. Die russischen Soldaten hätten allerdings die Stadt Bachmut zerstört, eines der Epizentren der jüngsten Kämpfe, ergänzt Selenskyj.

+++ 20:52 Alle Wärme- und Wasserkraftwerke der Ukraine beschädigt +++

Wegen der russischen Angriffe auf das ukrainische Energienetz müssen die Menschen den ganzen Winter über mit Stromabschaltungen rechnen. Das sagt Regierungschef Denys Schmyhal bei einer Kabinettssitzung in Kiew. Zwar sei die Lage gegenwärtig "unter Kontrolle", doch gebe es durch die Schäden weiter Mängel bei der Stromversorgung. "Alle Wärme- und Wasserkraftwerke des Landes wurden beschädigt." Dazu seien etwa 40 Prozent der Hochspannungsnetzanlagen unterschiedlich stark beschädigt. "Daher sind in den meisten Regionen die Einschränkungen in der Stromversorgung immer noch erheblich", bilanziert er. "Seien wir ehrlich, dass wir diesen Winter ständig unter den Bedingungen eines begrenzten Stromverbrauchs leben werden", sagte er nach Angaben der Staatsagentur Unian. Dabei müssten Prioritäten gesetzt werden.

+++ 20:32 Rheinmetall entwickelt neue Flugabwehrsysteme für die Ukraine +++

Der deutsche Rüstungsbauer Rheinmetall bastelt eine Neuentwicklung für das ukrainische Militär. Zwei Flugabwehrsysteme vom Typ Skynex wird der Konzern nach Angaben des "Handelsblatt" fertigen. Sie sollen Anfang des Jahres 2024 geliefert werden und insgesamt 182 Millionen Euro kosten. Skynex ähnelt dem deutschen Gepard-Panzer, der Attacken von Drohnen oder Marschflugkörpern abwehrt. Die Kosten soll die Bundesregierung tragen.





