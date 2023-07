Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim ist nach Angaben des von Moskau eingesetzten Gouverneurs eine Jugendliche getötet worden. "Infolge eines feindlichen Drohnenangriffs wurden vier Verwaltungsgebäude (...) im Nordwesten der Krim beschädigt", erklärte der Besatzungschef der Krim, Sergej Aksjonow, auf Telegram. Dabei sei eine Jugendliche getötet worden.

+++ 06:15 Spendenkampagne in Litauen sammelt Geld für Kamikaze-Drohnen +++

In Litauen startet eine Spendenkampagne, um der Ukraine Kamikaze-Drohnen bereitzustellen. Das meldet das Portal "Kyiv Independent". Demnach soll bis zum 24. August genug Geld gesammelt werden, um 500 Drohnen vom Typ Toro FPV zu besorgen, die von ukrainischen und litauischen Experten entwickelt wurde. Für das Ziel werden den Angaben zufolge 300.000 Euro benötigt.

+++ 04:46 Ukraine meldet Tote bei Angriff auf Mykolajiw +++

Die Hafenstadt Mykolajiw ist ukrainischen Angaben zufolge erneut Ziel russischer Angriffe. Ein dreistöckiges Wohnhaus im Stadtzentrum sei getroffen worden, teilt der Gouverneur der Region, Witalij Kim, bei Telegram mit. Mehrere Personen seien getötet und mindestens neun Menschen verletzt worden.

+++ 03:03 Russische Truppen beschießen erneut Odessa +++

Odessa ist die dritte Nacht in Folge unter Beschuss. In der Nähe des Hafens sind Explosionen zu hören, die Luftverteidigung ist aktiv. Die ukrainische Luftwaffe warnt bei Telegram, es seien Abschüsse von Überschall-Schiffsabwehrraketen in Richtung der Region Odessa registriert worden. Einwohner werden dazu aufgerufen, in Deckung zu bleiben.

+++ 01:21 USA rechnen mit Angriffen auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer +++

Die USA warnen vor Angriffen gegen die zivile Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer. Den US-Behörden lägen Informationen vor, wonach Russland zusätzliche Seeminen in den Zufahrten zu ukrainischen Häfen verlegt habe, sagt Adam Hodge, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses. "Wir glauben, dass dies ein koordiniertes Vorgehen ist, um Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer zu rechtfertigen und der Ukraine die Schuld für diese Angriffe zu geben." Russland hatte angekündigt, ab Mitternacht Moskauer Zeit alle Schiffe mit Ziel Ukraine als "potenzielle Träger von Militärgütern" zu betrachten.

+++ 00:16 Grüne: Putins abgesagte Südafrikareise zeigt, dass Internationales Strafrecht wirkt +++

Der Grünen-Außenpolitiker Robin Wagener sieht das Internationale Strafrecht im Fall des russischen Präsidenten Putin gestärkt. Dass der Kremlchef, gegen den ein internationaler Haftbefehl läuft, nicht zum Treffen der BRICS-Staaten Ende August nach Südafrika reist, sei ein deutliches Zeichen dafür, sagt Wagener dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Hier zeigt sich: Internationales Strafrecht wirkt", so der Grünen-Politiker. "Putin steht nicht über dem Recht. Er ist isoliert." Moskaus Drohung einer Kriegserklärung bei Vollstreckung des Haftbefehls sei durchschaubares Säbelrasseln. "Es ist richtig, dass Südafrika ein selbstbewusster Gastgeber bleibt und sich nicht erpressen oder drohen lässt."

+++ 22:22 Kroatien bietet Eisenbahnnetz und Häfen für Getreide-Export an +++

Während einer Sitzung der UN-Generalversammlung am Dienstag bot Kroatien sein Eisenbahnnetz und seine Häfen an der Adria als alternative Exportroute für ukrainisches Getreide an. "Kroatien ist bereit zu helfen", sagt der Staatssekretär für politische Angelegenheiten Frano Matušić und fügt hinzu, dass "die kroatischen Eisenbahnen und Häfen an der Adria eine der möglichen Alternativrouten sind". Russland versetzte der weltweiten Ernährungssicherheit einen schweren Schlag, als es seinen Rückzug aus der Schwarzmeer-Getreide-Initiative ankündigte. Die von der Türkei und den Vereinten Nationen im Juli 2022 ausgehandelte Vereinbarung ermöglichte es der Ukraine, ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse während der Invasion weiterhin über das Schwarze Meer zu exportieren.

+++ 22:03 Pro-russisches Wandbild in Mariupol: Italienischer Künstler sorgt für Empörung +++

Ein riesiges pro-russisches Wandgemälde, das ein italienischer Straßenkünstler auf ein zerbombtes Gebäude im besetzten Mariupol gemalt hat, löst in Italien einen Streit aus. Der Künstler wird des Plagiats und der Verbreitung falscher Informationen des Kremls über den Konflikt in der Ukraine beschuldigt. Am 11. Juli gab der italienische Straßenkünstler Ciro Cerullo, bekannt als Jorit, auf seinem Instagram-Profil bekannt, dass er ein Wandgemälde in der verwüsteten ukrainischen Stadt fertiggestellt hat. Das Wandbild zeigt ein kleines Mädchen mit den Farben der Flagge der selbsternannten Volksrepublik Donezk in den Augen. Hinter ihr fallen Bomben mit der Aufschrift "NATO". "Sie haben uns in Bezug auf Vietnam belogen, sie haben uns in Bezug auf Afghanistan belogen, sie haben uns in Bezug auf den Irak belogen, und jetzt habe ich den Beweis: Sie belügen uns auch in Bezug auf den Donbass", schrieb Jorit in seinem Post auf Instagram. Eine Reihe von Nutzern auf Instagram und Twitter wies jedoch auf die verblüffende Ähnlichkeit mit einem Foto hin, das 2018 auf dem Cover des australischen Fotomagazins Capture erschien und von der australischen Fotografin Helen Whittle aufgenommen wurde. Das Motiv ist ihre Tochter, das gleiche kleine Mädchen, das Jorit angeblich in Mariupol Modell gestanden hat.

+++ 21:41 Kiew: Moskau setzt Waffen mit westlichen Komponenten ein +++

Andrij Jermak, Leiter des Präsidialamts der Ukraine, kritisiert den Westen auf Telegram dafür, dass er die Schlupflöcher in den Sanktionen, die es Russland ermöglichen, seine Militärvorräte aufzustocken, nicht geschlossen hat. Er sagte: "Der russische Terror von Odesa beweist einmal mehr, dass sie [die Russen, Anm. d. Red.] Hunger und Probleme in den Ländern des globalen Südens brauchen. Sie wollen eine Flüchtlingskrise für den Westen schaffen. Alles wird getan, um Verbündete zu schwächen und sich politisch in die inneren Angelegenheiten dieser Länder einzumischen" so Jermak. Dazu setzten die Russen Waffen ein, die nur mit im Westen und in asiatischen Ländern produzierten Komponenten hergestellt werden können. Deshalb sei es notwendig, die Sanktionen zu verschärfen, insbesondere gegen diejenigen, die den Russen helfen, sie zu umgehen. "Wir warten ab, unsere Verbündeten bereiten eine Lösung vor", sagt Jermak.

+++ 21:21 MI6-Chef: Drohnen-Lieferung an Russland sorgt für Zwist in iranischer Regierung +++

Der Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, Richard Moore, sagt, der Putschversuch der Wagner-Gruppe im Juni zeige, dass Russlands Präsident Wladimir Putin unter Druck stehe, und fügte hinzu, er sei optimistisch, was die Gegenoffensive der Ukraine angehe. Reuters berichtet, dass Moore in einer seltenen öffentlichen Ansprache die Entscheidung des Irans, Moskau mit Selbstmorddrohnen für den Ukraine-Konflikt zu beliefern, als "skrupellos" bezeichnet und behauptet, dies habe interne Streitigkeiten auf höchster Ebene des Regimes in Teheran ausgelöst.

