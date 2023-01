Polen wird die Bundesregierung um die Erlaubnis bitten, "Leopard"-Panzer an die Ukraine zu liefern. Das erklärt der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Die Bemühungen Polens um eine Koalition zur Lieferung von "Leopard"-Panzern zeigten Wirkung. Selbst wenn Deutschland dieser Koalition nicht angehöre, könne Polen die Panzer im Rahmen einer kleineren Koalition liefern. Deutschland muss als Herstellerland der Panzer seine Zustimmung für eine Ausfuhr an Drittstaaten geben. Am Sonntag hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im französischen Fernsehen erklärt, Deutschland würde den Export von "Leopard "-Panzern von Drittstaaten an die Ukraine nicht blockieren. "Im Moment ist die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn wir gefragt würden, würden wir nicht im Weg stehen", hatte die Grünen-Politikerin dem TV-Sender LCI gesagt. Sie war gefragt worden, was geschehe, wenn Polen "Leopard"-Panzer an die Ukraine liefern würde.

+++ 10:02 Russland beschuldigt Ukraine, AKWs als Raketenlager zu nutzen +++

Die Ukraine lagert nach Angaben des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR im ganzen Land auf dem Gelände ihrer Atomkraftwerke Waffen, die der Westen geliefert hat. Das Kalkül Kiews sei, dass die russischen Truppen wegen der Gefahr einer nuklearen Katastrophe keine Schläge gegen die AKW verübten. So seien in der letzten Dezember-Woche US-Raketenwerfer vom Typ HIMARS, Luftabwehrsysteme und Artilleriemunition zum AKW Riwne gebracht worden, erklärt der Geheimdienst, legt dafür aber keine Beweise vor. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben nicht. Die Ukraine wirft hingegen Russland vor, auf dem Gelände des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja Militärtechnik stationiert zu haben. Immer wieder kommt es zum Beschuss des Geländes, wofür sich die Kriegsparteien gegenseitig verantwortlich machen.

+++ 09:51 Kaim über Panzer-Debatte: In den USA "hält ein wütender Ton Einzug" +++

Laut Außenministerin Annalena Baerbock würde die Bundesregierung eine Lieferung von "Leopard"-Panzern an die Ukraine durch Drittstaaten nicht blockieren. Ob das die Wende im Panzer-Streit ist, wie die USA auf die Unentschlossenheit Deutschlands reagieren und warum Kanzler Scholz zögert, erklärt der Politikwissenschaftler Markus Kaim.

+++ 09:32 CDU-Generalsekretär ruft Scholz zur Panzerlieferung auf +++

CDU-Generalsekretär Mario Czaja kritisiert das Zögern von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Entscheidung über eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine. "Das kostet auch Leben auf beiden Seiten, wenn wir jetzt weiter nicht Klarheit haben innerhalb des nationalen Verteidigungsbündnisses", sagt Czaja im ZDF-"Morgenmagazin". Es sei dennoch wichtig, dass Deutschland nicht Kriegspartei werde, sondern die Ukraine "im Rahmen der völkerrechtlichen Möglichkeiten" unterstütze. Die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an den Leopard-Kampfpanzern und die Lieferung der Panzer seien der richtige Schritt.

+++ 09:16 Ukraine: Russland schickt mehr Truppen in den Raum Cherson +++

Russland soll mehr Soldaten in die besetzten Teile der Oblast Cherson, im Süden der Ukraine, geschickt haben. Die Truppen seien in der letzten Woche eingetroffen – allerdings ohne militärisches Equipment. Sie hätten lediglich Handfeuerwaffen und kugelsichere Westen. Die Stadt Cherson ist zwar unter ukrainischer Kontrolle, der größte Teil des gleichnamigen Gebiets ist aber von russischen Truppen besetzt.

+++ 08:52 Für Trittin ist sicher, dass Kiew "Leopard"-Panzer erhält +++

Jürgen Trittin, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, geht davon aus, dass die Ukraine mit der Lieferung von "Leopard"-Panzern von westlichen Verbündeten rechnen könne. "Ich befürchte, dass es in der Ukraine eine Eskalation gibt und dass sie dafür Panzer brauchen, das ist unbestreitbar. Ich bin auch sicher, dass sie diese Panzer bekommen werden", sagt der Grünen-Politiker im ntv-"Frühstart". Trittin ordnet aber ein, dass der genaue Umfang der Lieferungen und von wem sie kämen, im "gemeinsamen Geleitzug der NATO" entschieden werden müsste. Mit Blick auf die Lieferung von "Leopard"-Panzern aus Drittstaaten, z.B. aus Polen, fügt Trittin hinzu: "Sie werden 'Leoparden' bekommen, wenn denn Polen sich überwindet, in Deutschland einen Antrag zu stellen."

+++ 08:30 Weichert: "Korruption hängt Ukraine wie Klotz am Bein" +++

Die westliche Welt investiert Milliarden, um die Ukraine gegen den Angriff der russischen Truppen zu unterstützen. Der größte Teil fließt in Hilfsgüter und das Militär. Doch immer wieder gibt es Berichte über Korruption in der Militärführung. ntv-Reporter Jürgen Weichert spricht über die Vorwürfe der Selbstbereicherung.

+++ 07:58 EU dringt auf Verwendung russischen Vermögens für Wiederaufbau +++

EU-Ratspräsident Charles Michel dringt darauf, beschlagnahmtes Vermögen der russischen Zentralbank für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Die Mitgliedsstaaten sollten die Idee prüfen, die eingefrorenen Mittel gewinnbringend zu verwalten, sagt er der "Financial Times". Die erzielten Gewinne könnten dann für den Wiederaufbau eingesetzt werden. Die EU hat im November 300 Milliarden Euro aus der Reserve der russischen Zentralbank im Zuge der Sanktionen eingefroren, die sie gegen Russland wegen dessen Einmarsches in der Ukraine verhängt hat.

+++ 07:24 ISW sieht Prigoschins Einfluss kleiner werden +++

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) sieht den Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, in der Gunst der Kreml sinken. Nachdem dieser sein Versprechen nicht eingelöst habe, das ukrainische Bachmut zu erobern, setze Russlands Präsident Wladimir Putin verstärkt auf die reguläre Armee, schreibt das (ISW) in seiner täglichen Einschätzung zum Kriegsgeschehen. So habe Putin vor knapp zwei Wochen dem Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Waleri Gerassimow, das Oberkommando über die russischen Truppen in der Ukraine gegeben. Währenddessen sei General Sergei Surowikin – ein mutmaßlicher Verbündeter Prigoschins – Gerassimow unterstellt worden. Zudem habe das Verteidigungsministerium vor gut einer Woche weitreichende Reformen zum Ausbau und zur Umstrukturierung der russischen Streitkräfte angekündigt.

+++ 06:40 Russland soll Marineübung mit China und Südafrika planen +++

Ein russisches Kriegsschiff, das mit Hyperschall-Marschflugkörpern der neuen Generation bewaffnet ist, wird einem Bericht zufolge im Februar an gemeinsamen Übungen mit den Seestreitkräften Chinas und Südafrikas teilnehmen. "Die 'Admiral Gorschkow' wird zum logistischen Unterstützungspunkt im syrischen Tartus fahren und dann an gemeinsamen Marineübungen mit der chinesischen und südafrikanischen Marine teilnehmen", berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf eine nicht identifizierte Verteidigungsquelle. Die "Admiral Gorschkow" ist nach russischen Angaben mit Zircon-Marschflugkörpern bewaffnet, die mit neunfacher Schallgeschwindigkeit fliegen und eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern erreichen sollen. Die südafrikanischen Streitkräfte hatten am Donnerstag mitgeteilt, dass die Übungen mit Russland und China vom 17. bis 27. Februar in der Nähe der südafrikanischen Hafenstadt Durban stattfinden sollen. Bei einer Abstimmung der Vereinten Nationen zur Verurteilung des Krieges in der Ukraine hatte sich Südafrika vergangenes Jahr enthalten.

+++ 06:10 SPD-Fraktionsvize zur Panzer-Frage: "Jetzt die Nerven bewahren" +++

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese ruft dazu auf, kritische Äußerungen aus der Ampel-Koalition über die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Kampfpanzer-Frage nicht überzubewerten. "Innerhalb der Ampel-Koalition arbeiten wir in dieser herausfordernden Lage konstruktiv und abgestimmt unter der Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Einzelne Abweichungen sollte man aber auch nicht überbewerten", sagt Wiese der "Rheinischen Post". "Vielmehr sollte man jetzt die Nerven bewahren und Entscheidungen grundsätzlich nicht aus dem Bauch heraus treffen", rät Wiese. Alle Maßnehmen dienten der umsichtigen Planung "für den Fall einer möglichen Entscheidung zur Lieferung von Leoparden, nehmen diese Entscheidung aber nicht vorweg. Dies erfolgt in enger Abstimmung im Bündnis und mit der klaren roten Linie, dass die NATO nicht Kriegspartei wird."

+++ 05:35 Video soll Besatzungschef Puschilin in Soledar zeigen +++

Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef in den besetzten Teilen der Donezk-Region, Denis Puschilin, veröffentlicht auf Telegram ein Video, das zeigt, wie er durch unbewohnte Gebiete mit zerstörten Gebäuden geht und fährt. "Ich habe Soledar heute besucht", sagt Puschilin in einer begleitenden Erklärung. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Russland hat Soledar nach eigenen Angaben Anfang Januar eingenommen. Die Ukraine hat dies nie öffentlich bestätigt.

+++ 04:50 EU berät über Aufstockung der Militärhilfe +++

Die Außenminister der Europäischen Union beraten heute ab 10.00 Uhr über eine Aufstockung der Militärhilfe. Im Gespräch ist eine weitere Tranche von 500 Millionen Euro für gemeinsame Waffenkäufe für die Ukraine. Bei einer Videokonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba könnte es zudem um die Forderung Kiews nach deutschen "Leopard"-Kampfpanzern gehen.

+++ 01:02 Norwegische Armee äußert sich zu russischen und ukrainischen Verlusten +++

Nach norwegischen Schätzungen sind bisher fast 180.000 russische Soldaten in der Ukraine getötet oder verletzt worden. Auf ukrainischer Seite seien vermutlich mehr als 100.000 Soldaten tot oder verwundet, sagt Generalstabschef Eirik Kristoffersen in einem Interview mit dem norwegischen Sender TV2. Zudem seien bislang 30.000 ukrainische Zivilisten getötet worden. Wie die Zahlen zustande kommen, erläutert der General nicht.

+++ 23:49 Pistorius: Deutschland bei Panzerlieferungen nicht isoliert +++

Deutschland steht bei der Frage möglicher Lieferungen von "Leopard 2"-Kampfpanzern an die Ukraine Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zufolge nicht alleine da. "Deutschland war da nicht isoliert", sagt der SPD-Politiker in der ARD mit Blick auf das Treffen der militärischen Partner der Ukraine am Freitag. Das Meinungsbild sei nicht so einheitlich gewesen wie teilweise dargestellt. Die Entscheidung sei schwierig und müsse deswegen behutsam getroffen werden. Deutschland habe der von Russland angegriffenen Ukraine bereits Waffen im Wert von 3,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, nur Großbritannien und die USA hätten mehr getan. Die "Leopard"-Entscheidung werde im Kanzleramt getroffen.

+++ 21:43 SPD-Fraktionschef mahnt maßvollen Umgang in Panzerstreit an +++

Im Streit um mögliche Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine hat SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sich erneut hinter Bundeskanzler Olaf Scholz gestellt. Aussagen auch von Koalitionsmitgliedern in den vergangenen Wochen über den Kanzler schwächten die Politik der Bundesregierung, sagt Mützenich im ZDF-"heute journal". "Ich habe mich lange zurückgehalten, aber ich fand am Wochenende war diese Kritik, insbesondere auch einer Kollegin, die immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist, maßlos gewesen." FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte Scholz im Streit um die Kampfpanzer öffentlich scharf angegriffen. So bezeichnete sie die Kommunikation des Kanzlers in der Panzer-Frage als "Katastrophe".

+++ 21:10 Baerbock: Würden "Leopard"-Lieferungen anderer Länder nicht blockieren +++

Bundesaußenminister Annalena Baerbock sagt, Deutschland würde den Export von "Leopard"-Panzern von Drittstaaten an die Ukraine nicht blockieren. "Im Moment ist die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn wir gefragt würden, würden wir nicht im Weg stehen", sagt die Grünen-Politikerin dem französischen Sender LCI. Sie wurde auch gefragt, was geschehe, wenn Polen "Leopard"-Panzer an die Ukraine liefern würde. Baerbock folgt damit dem Kurs von Robert Habeck, der sich bereits ähnlich geäußert hatte. Die Entscheidung trifft letztendlich aber Kanzler Olaf Scholz. Der SPD-Politiker hatte sich bisher in solchen Fragen verhaltener als zahlreiche Ampelkollegen und -kolleginnen von Grünen und auch FDP geäußert.

+++ 20:50 Dijr-Sarai: Müssen Prüfung von "Leopard"-Panzerlieferungen zeitnah beenden +++

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert mehr Tempo der Ampelkoalition seiner Partei mit SPD und Grünen bei der Frage, ob Deutschland "Leopard 2"-Kampfpanzer an die Ukraine liefern soll. Das müsse nun in den nächsten Tagen oder spätestens Wochen entschieden werden, sagt er im ZDF. Die Ukraine habe keine Zeit für lange Debatten. Die Prüfung müsse nun abgeschlossen werden.

