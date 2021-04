+++ 13:10 Laschet will am Abend Vorschlag unterbreiten +++

Die Lage ist maximal verfahren, aber CDU-Chef Armin Laschet hat zumindest die Idee für einen Ausweg. In Berlin kündigte er heute Mittag an, dem Bundesvorstand der Partei heute Abend einen Vorschlag zu unterbreiten, wie die Union zu einer Entscheidung über die Kanzlerkandidatur kommen kann. Er habe den Vorstand der Partei für 18 Uhr eingeladen, und er habe auch seinen Gegenkandidaten, den CSU-Chef Markus Söder eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen, "ebenso wie ich bereit bin, in den CSU-Vorstand zu gehen", so Laschet. Das Ziel sei, dass die Union die Bundestagswahl gewinne, das gehe nur mit einem gemeinsamen Wahlprogramm und mit einer gemeinsamen Person als Kanzlerkandidaten. "Wie wir dahinkommen, das werden wir heute Abend im CDU-Bundesvorstand beraten", sagte Laschet, "ich werde einen Vorschlag unterbreiten, und ich hoffe, dass wir dann sehr schnell in dieser Woche zu den erforderlichen Entscheidungen kommen".

CDU-Chef Armin Laschet am Morgen in Berlin. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 12:36 Laschet gibt um 13 Uhr Statement ab +++

Um 13 Uhr will der CDU-Vorsitzende Armin Laschet ein Statement abgeben, das sagte ein Sprecher der Partei. Zur gleichen Zeit tritt in München das CSU-Präsidium zusammen. Parteichef Markus Söder hat für 14 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Beide Anwärter auf die Kanzlerkandidatur der Union hatten sich in der Nacht zu Montag in Berlin zu einem Gespräch getroffen, waren jedoch zu keinem Ergebnis gekommen.

+++ 12:08 Gegen Laschet wäre Baerbock vorn +++

Wenn die Deutschen ihre Kanzlerin oder ihren Kanzler selbst wählen könnten, würde sich die heute Vormittag nominierte Grünen-Kandidatin Annelena Baerbock durchsetzen, wenn sie Armin Laschet als Unionsrivalen hätte. Im RTL/ntv-Trendbarometer kommt Baerbock auf 23 Prozent der Stimmen, wenn sie gegen Laschet und Scholz antritt. Laschet würde 19 Prozent erreichen, Scholz läge mit 16 Prozent hinten. Einen Kanzlerkandidaten Markus Söder kann Baerbock laut der Umfrage nicht ausstechen. Sie käme auf denselben Stimmenanteil wie gegen Laschet, aber Söder holt mit 40 Prozent deutlich mehr Stimmen für die Union.

+++ 11:44 Unionspolitiker fordern Votum der Basis +++

Mehrere Unionspolitiker wollen der Parteispitze die Entscheidung in der K-Frage abnehmen. Nach der nächtlichen Sitzung ohne Resultate mehren sich die Forderungen, die Basis den Kandidaten bestimmen zu lassen. Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz sagte im ZDF, er sei inzwischen für eine digital abgehaltene Entscheidung der Parteibasis. Dann könne man "in 14 Tagen wissen, wie die Union wirklich über ihren Spitzenkandidaten denkt". "Man merkt doch jetzt, dass aus der Basis der CDU eine breite Unterstützung für Markus Söder kommt", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im selben Sender mit Blick auf aktuelle Umfragen. "Es ist doch entscheidend: Mit wem gewinnen wir die Wahl?" Der CDU-Chef von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, hatte im Deutschlandfunk ein Votum der Kreisvorsitzenden von CDU und CSU ins Gespräch gebracht. So könne man dafür sorgen, dass eine Entscheidung von der Basis mitgetragen werde.

+++ 11:26 Kubicki: Union bietet "absurdes Schauspiel" +++

FDP-Fraktionsvize Wolfgang Kubicki spricht angesichts der Kandidatensuche von CDU und CSU von einem absurden Schauspiel. Sollte sich Markus Söder durchsetzen, hält er Armin Laschet als Chef der CDU für nicht mehr tragfähig. "Eine Partei, die in großen Teilen oder in ihrer ganzen Breite erklärt, wir können mit unserem Vorsitzenden keine Wahlen gewinnen, muss sich einen neuen Vorsitzenden suchen", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, proudly presented by Co-Grünenchef Robert Habeck. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 11:04 Grüne nominieren Baerbock +++

Die Grünen haben sich auf Parteichefin Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin geeinigt. Damit kommt die Union zusätzlich unter Druck, indem der derzeit stärkste Herausforderer ihr vormacht, wie geräuschlos die Entscheidung über eine Kanzlerkandidatur zwischen zwei Anwärtern ablaufen kann. Co-Grünenchef Robert Habeck betonte in einer Pressekonferenz, die Grünen zeigten einen Stil, der das Miteinander nach vorne stelle. "In dieser Situation führt der gemeinsame Erfolg dazu, dass einer einen Schritt zurücktreten muss." Baerbock sagte in ihrer Rede, eine grüne Kanzlerinnenkandidatur stehe für "ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch". Sie trete an für Erneuerung, "für den Status Quo stehen andere".

+++ 10:40 Söder nicht bereit zum Rückzug +++

Die angekündigte Pressekonferenz von CSU-Chef Markus Söder um 14 Uhr hat sogleich wilde Spekulationen ausgelöst. Lenkt Söder nun ein? Nein, heißt es aus Parteikreisen. Er ziehe nicht zurück. Auch wenn Laschet in der Nacht versucht habe, genau dies zu erreichen.

+++ 10:10 PK von Söder um 14 Uhr +++

CSU-Chef Markus Söder, der gestern überraschend in Berlin einflog, hat die Hauptstadt wieder verlassen. Aus CSU-Kreisen heißt es nun, um 13 Uhr komme das Präsidium der Partei zu einer Sitzung zusammen, danach gebe es um 14 Uhr eine Pressekonferenz Söders mit CSU-Generalsekretär Markus Blume.



Vor einer Woche noch dachte Armin Laschet, es sei eine Entscheidung der CDU-Spitze, wer die Union als Kanzlerkandidat in die Wahl führt. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 10:00 "Laschet-Faktor" würde Union knapp 100 Sitze kosten +++

Wenn die Unions-Parteien mit Armin Laschet als Kanzlerkandidat in den Bundestags-Wahlkampf ziehen würden, drohten ihnen massive Verluste. Die Mehrheit derer, die bei der Bundestagswahl 2017 CDU oder CSU gewählt haben, würden sie derzeit nicht mehr wählen. Laut RTL/ntv-Trendbarometer wären aber auch von den 27 Prozent der Wahlberechtigten, die aktuell noch Union wählen möchten, nur knapp zwei Drittel (65%) bereit, mit Laschet als Kanzlerkandidat bei ihrer Entscheidung zu bleiben. 35 Prozent würden eine andere Partei oder gar nicht wählen, wenn die Union den CDU-Vorsitzenden als Spitzenkandidaten aufstellen würde. Der "Laschet-Faktor" würde die CDU/CSU nicht nur ein Drittel ihrer derzeitigen Anhänger kosten: Die Partei würde in einem neu gewählten Bundestag 98 Sitze weniger erobern als 2017. In Ostdeutschland und Bayern wollen sogar jeweils 39 Prozent der jetzigen Unions-Anhänger ihre Entscheidung für die Union revidieren, wenn Laschet sich als Kanzlerkandidat aufstellen lässt. Noch dramatischer ist die Wähler-Abwanderung bei den jungen, 18- bis 29-jährigen Unions-Anhängern: Von ihnen würden 44 Prozent nicht mehr CDU oder CSU wählen.

+++ 09:55 Politologe: Wind zugusten von Söder +++

"An der Basis gibt es einen enormen Wind zugunsten von Markus Söder", sagt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke bei ntv. Zwar würden sich, insbesondere die älteren Parteifunktionäre würden zwar noch auf Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union setzen. Die Stimmung innerhalb der Gesamtpartei sei aber inzwischen eindeutig auf Seiten des CSU-Chefs.

+++ 09:38 Laschet berät sich in Berlin, Söder auf dem Rückflug +++

CDU-Chef Armin Laschet versucht am Morgen, in Berlin seine Truppen zusammenzuhalten. Nach Informationen von ntv standen Laschets Limousinen zunächst vor der hessischen Landesvertretung, wo er sich mutmaßlich mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier beriet. Der stand zuletzt noch eisern zu Laschet. Bereits um 9.20 Uhr verließ Laschet die Landesvertretung aber wieder. Kommentarlos. Er machte sich auf den Weg zur CDU-Bundesgeschäftsstelle, dem Konrad-Adenauer-Haus. Kurz nach Laschet verließ plötzlich auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die Hessische Landesvertretung. Auf die Frage eines Reporters, wie es nun weiter gehe, sagte dieser nur: "Es geht immer gut weiter."

CDU-Chef Armin Laschet verließ in der Nacht die Landesvertretung von NRW. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 09:15 Fraktionsvize warnt vor Kampfabstimmung +++

Nach der ergebnislosen Nachtsitzung der beiden Kandidaten deutet immer mehr darauf hin, dass es am Dienstag zu einer Kampfabstimmung in der Unionsfraktion des Bundestags kommen könnte. Genau davor warnt der Fraktionsvize Thorsten Frei eindringlich. "Das wäre nicht nur ein Schaden für die Fraktion, sondern auch für beide Parteien", sagte er im "ntv Frühstart". "Wenn man die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in diese schwierige Situation treiben würde, dann wäre das nicht nur ein Schaden für die Fraktion, sondern auch für beide Parteien", sagte der CDU-Politiker. Vermieden werden könne dies aber nur, wenn sich Laschet und Söder einigten.