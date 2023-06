Die Putin-Rede sei in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich gewesen, sagt der Politikwissenschaftler Carlo Masala bei ntv. "Er erkennt an, dass es eine, wie er es nennt, Meuterei gibt. Normalerweise versucht Putin, solche Situationen immer runterzuspielen." Zudem rufe er die Armee auf, nicht die Seiten zu wechseln, und sage, dies sei die schwerste innere Krise Russlands seit 1917. Für Putins Verhältnisse habe er "dramatische Worte" gewählt, "was zeigt, dass diese Krise, die ihn wohl selber sehr überrascht hat, von ihm als sehr ernst und sehr gefährlich wahrgenommen wird".

+++ 14:47 Strack-Zimmermann: "Russland hat sich am zu großen Bissen verschluckt" +++

"Die Lage ist komplett unübersichtlich", sagt FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann RTL und ntv. "Dass sich aber die Wagner-Gruppe von der ukrainischen Grenze zurückzieht und Russland diese wiederum im eigenen Land bombardiert, birgt eine große Chance für die Ukraine. Die Tatsache, dass Wladimir Putin sich mit den Präsidenten von Belarus, Usbekistan und Kasachstan sofort kurzgeschlossen hat, zeigt die große Nervosität im Kreml", so die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. "Wie immer auch dieser innerrussische Kampf ausgeht, Putin hat sich bisher nicht nur an der Ukraine die Zähne ausgebissen, er hat sich am zu großen gierigen Bissen verschluckt."

+++ 14:42 Russische Truppen beziehen Stellung an Autobahn bei Moskau +++

Russische Soldaten befestigen eine Stellung mit Maschinengewehren im Süden Moskaus, wie von der Zeitung "Wedomosti" veröffentlichte Fotos zeigen. Auf den Bildern ist auch zu sehen, wie sich schwerbewaffnete Polizisten an einem Ort an der Autobahn M4 versammeln. Auf der M4 bewegen sich Wagner-Söldner in Richtung Moskau. Die Autobahn führt von Süden in die russische Hauptstadt.

+++ 14:33 Krisenstab der Bundesregierung berät über Lage in Russland +++

Wegen der Entwicklungen in Russland ist der Krisenstab der Bundesregierung zusammengetreten. "Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklungen in Russland aufmerksam", sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amts. "Dazu tagt zur Stunde unter Leitung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts, Andreas Michaelis, der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt." Die Reise- und Sicherheitshinweise für deutsche Staatsangehörige in Russland hatte das Auswärtige Amt bereits am Vormittag angepasst. "Außenministerin Baerbock hat sich gerade mit den Außenministerinnen und Außenministern der G7 über die Lage beraten", so der Sprecher weiter.

+++ 14:10 Prigoschin: Das Land steht hinter uns +++

Der Chef der russischen Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, sieht das Land nach eigenen Angaben hinter sich. Die russische Bevölkerung unterstütze ihn, erklärt Prigoschin in einer Audio-Botschaft. Seine Kämpfer hätten das russische Militär-Hauptquartier in der Stadt Rostow eingenommen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Allerdings seien seine Kämpfer von Hubschraubern und Artillerie beschossen worden.

+++ 13:50 Russische Region Lipezk trifft Sicherheitsvorkehrungen +++

Die russische Region Lipezk rund 420 Kilometer südlich von Moskau ruft ihre Einwohner auf, angesichts des Aufstandes der Wagner-Söldner zu Hause zu bleiben. Um die "Ordnung und Sicherheit der Bürger der Region zu gewährleisten", werden alle Einwohner aufgerufen, "ihre Häuser außer bei Notwendigkeit nicht zu verlassen und auf jegliche Fahrten mit privaten Fahrzeugen zu verzichten", wie die Regionalverwaltung im Online-Dienst Telegram mitteilt.

+++ 13:31 Tschetschenen-Machthaber Kadyrow entsendet Truppen +++

Angesichts des bewaffneten Aufstands der Söldnergruppe Wagner kündigt der Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, die Entsendung seiner eigenen Truppe zur Unterstützung des Kremls an. "Kämpfer des Verteidigungsministeriums und der Nationalgarde der Republik Tschetschenien sind bereits in die spannungsgeladenen Gebiete aufgebrochen. Wir werden alles tun, um die Einheit Russlands zu bewahren und ihre Staatlichkeit zu schützen", teilt Kadyrow auf Telegram mit.

+++ 13:16 Russische Hubschrauber feuern auf Wagner-Konvoi +++

Russische Militärhubschrauber eröffnen das Feuer auf einen Konvoi der Wagner-Söldner in der Nähe der Stadt Woronesch im Süden des Landes, wie ein Reuters-Reporter beobachtet.

+++ 13:07 Putin spricht mit Staatschefs von Ex-Sowjetrepubliken +++

Der russische Präsident Wladimir Putin hat wegen des bewaffneten Aufstands der Söldner-Gruppe Wagner im eigenen Land mit mehreren Staatschefs benachbarter Staaten gesprochen. Das belarussische Präsidialamt erklärt auf Telegram, Putin habe Präsident Alexander Lukaschenko über die Lage informiert. Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge sprach Putin auch mit dem usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew. Nach einem Telefonat Putins mit dem kasachischen Präsidenten Qassym-Schomart Toqajew erklärt dieser seinem Büro zufolge, es handele sich um eine interne Angelegenheit Russlands. Die öffentliche Ordnung müsse aufrechterhalten werden.

+++ 12:51 Wagner-Konvoi zieht an Woronesch vorbei +++

Ein Militärkonvoi der Wagner-Söldner zieht an der südrussischen Stadt Woronesch vorbei, wie ein Reuters-Reporter beobachtet. Zu sehen ist in dem Konvoi auch ein Tieflader, der einen Panzer transportiert.

+++ 12:40 Tanklager in der Region Woronesch explodiert +++

In der Region Woromesch brennt laut dem örtlichen Gouverneur Alexander Gussew ein Tanklager. In dem Gebiet kommt es derzeit zu Kämpfen zwischen der russischen Armee und aufständischen Wagner-Söldnern. Rund 100 Feuerwehrleute seien an den Löscharbeiten beteiligt, so Gussew. Ob es einen Zusammenhang zu den Kampfhandlungen gibt, ist unklar.

+++ 12:29 Selenskyj: "Russlands Schwäche ist offensichtlich" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht den bewaffneten Aufstand der Söldnergruppe Wagner gegen Moskau als Zeichen der Schwäche Russlands. "Russlands Schwäche ist offensichtlich. Schwäche in vollem Umfang", schreibt Selenskyj auf der Social-Media-Plattform Telegram. "Und je länger Russland seine Truppen und Söldner in unserem Land hält, desto mehr Chaos, Schmerz und Probleme wird es später selbst haben."

+++ 12:15 Russische Parlamentspräsidenten unterstützen Putin +++

Die Vorsitzenden der beiden russischen Parlamentskammern und die von Russland eingesetzten Verwaltungschefs in den russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine solidarisieren sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Vorsitzende des russischen Oberhauses, Valentina Matwienko, versichert, Putin habe die "volle Unterstützung" der Parlamentskammer. Der Unterhaus-Vorsitzende Wjatscheslaw Wolodin ruft die Russen zur Unterstützung des Kreml-Chefs auf. Auch die Verwaltungschefs der von Russland besetzten Regionen in der Ukraine unterstützen Putin. "Die Menschen in Cherson und die Region unterstützen unseren Präsidenten voll und ganz!", schreibt der von Moskau eingesetzte Gouverneur in Cherson auf Telegram. Das Gebiet stehe "dem Präsidenten bei", teilt auch der Gouverneur des von Russland kontrollierten Teils der Region Saporischschja mit.

+++ 11:59 Politologe Jäger: "Man kann die Angst aus Putins Rede heraushören" +++

Die Rebellion der Wagner-Söldner gegen den Kreml ändert die Lage im Ukraine-Krieg dramatisch. Politologe Thomas Jäger erklärt, wie der Marsch auf Moskau von Prigoschin mehr Unterstützung erfahren könnte und warum die Situation gerade jetzt eskaliert.

+++ 11:43 Wagner-Chef widerspricht Putin: "Der Präsident irrt sich schwer" +++

Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, wirft Präsident Wladimir Putin eine Fehleinschätzung der Lage um den bewaffneten Aufstand seiner Söldner vor. "Der Präsident irrt sich schwer", sagt Prigoschin in einer Sprachnachricht auf seinem Telegram-Kanal. "Wir sind Patrioten unserer Heimat." Putin hatte die Aufständischen um seinen Ex-Vertrauten Prigoschin als "Verräter" bezeichnet.

+++ 11:22 Russische Armee kämpft gegen Wagner-Söldner in Region Woronesch +++

Der Gouverneur der russischen Region Woronesch erklärt, die Armee ergreife "notwendige militärische Maßnahmen" gegen den bewaffneten Aufstand der Söldnergruppe Wagner. Diese seien Teil einer Anti-Terror-Operation.

+++ 11:16 Kadyrow: Bereit, bei Niederschlagung der "Meuterei" zu helfen +++

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow steht nach eigenen Worten bereit, um mit seinen Truppen bei der Niederschlagung der "Meuterei" der Wagner-Kämpfer zu helfen. Der Putin-Verbündete Kadyrow nennt das Vorgehen des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin einen "Dolch im Rücken" und mahnt die russischen Soldaten, sie sollten sich nicht provozieren lassen.

+++ 11:07 Ukrainischer Politikberater: Ukraine ist Sieg seit heute näher +++

Der Aufstand in Russland komme der Ukraine zugute, schreibt Anton Heraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministeriums, auf Twitter. "Heute ist die Ukraine dem vollständigen Sieg über Russland und der vollständigen Rückgabe ihrer Territorien - einschließlich der Krim - ein paar Schritte näher gekommen", so Heraschtschenko. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sei ein "nützliches Monster", der nicht gegen die russische Armee-Führung kämpfe, sondern "gegen Putin selbst".

+++ 10:40 Auswärtiges Amt verschärft Reisewarnung für Moskau +++

Das Auswärtige Amt aktualisiert seine Reisewarnung für Russland. "In Moskau sollten staatliche, insbesondere militärische Einrichtungen weiträumig umgangen werden. Das Stadtzentrum sollte bis auf Weiteres gemieden werden", heißt es. Auch die Stadt Rostow am Don und ihr Umland sollten "auf Grund aktueller Ereignisse" gemieden werden.

+++ 10:30 Video zeigt entrüsteten Mann in Rostow +++

Das belarussische Oppositionsmedium Nexta teilt auf Twitter ein Video einer Straßenszene, das demnach in Rostow am Don aufgenommen wurde. Ein Mann drückt darin gegenüber einer Gruppe Bewaffneter, offenbar Söldner der Wagner-Gruppe, seinen Unmut aus. "Wenn ihr die Verteidiger seid, warum veranstaltet ihr dann so ein Chaos?", fragt der Mann.

+++ 10:04 Bundesregierung: Beobachten Ereignisse in Russland aufmerksam +++

Die Bundesregierung teilt mit, sie beobachte die Ereignisse in Russland aufmerksam. Auch die Präsidenten Polens und Frankreichs lassen erklären, sie verfolgten die Situation genau. Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann schreibt auf Twitter, es sei "sehr interessant", dass Russlands Präsident Wladimir Putin in einer Ansprache die Lage "mit 1917" verglichen habe, am "Vorabend der Revolution" in Russland.

+++ 09:43 London: Wagner-Truppen sind unterwegs nach Moskau +++

Wagner-Einheiten bewegen sich nach Informationen britischer Geheimdienste aktuell durch die Region Woronesch in Richtung Norden. "Sie haben mit ziemlicher Sicherheit das Ziel, nach Moskau zu gelangen", schreibt das britische Verteidigungsministerium auf Twitter. Da es kaum Anzeichen für Kämpfe zwischen Wagner und den russischen Sicherheitskräften gebe, hätten sich einige Einheiten wahrscheinlich Wagner unterworfen. "In den kommenden Stunden wird die Loyalität der russischen Sicherheitskräfte, insbesondere der russischen Nationalgarde, entscheidend für den weiteren Verlauf der Krise sein", heißt es. London sieht in dem Aufstand "die größte Herausforderung für den russischen Staat in jüngster Zeit".

+++ 09:17 Video: Wie Prigoschin für Russland unverzichtbar wurde +++



+++ 09:12 Putin spricht in Ansprache von Verrat +++

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht in einer Fernsehansprache von Verrat und einem "Stich in den Rücken" mit Blick auf das Vorgehen des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin. Wer an der Meuterei teilgenommen habe, werde bestraft, jeder, der die Waffen gegen die Armee erhoben habe, sei ein Verräter. "Wir werden siegen und stärker werden", sagt Putin. Die Lage in Rostow am Don sei schwierig.

+++ 08:51 Insider: Wagner kontrolliert Großstadt Woronesch +++

Kämpfer der Söldnergruppe Wagner haben einem Insider zufolge alle militärischen Einrichtungen der Stadt Woronesch 500 Kilometer südlich von Moskau unter ihre Kontrolle gebracht. Diese Behauptung verbreiten auch Wagner-nahe Telegram-Kanäle. Die Großstadt Woronesch hat knapp 900.000 Einwohner.

+++ 08:34 Selenskyj-Berater: "In Russland fängt alles gerade erst an" +++

Ein führender Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nennt den Vorstoß des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin eine "Antiterror-Operation". Einer müsse auf jeden Fall verlieren, entweder Prigoschin oder seine Gegner, twittert Mychailo Podoljak: "In Russland fängt alles gerade erst an".

+++ 08:18 Antiterror-Alarmzustand in und um Moskau verhängt +++

Russlands Komitee zur Terrorbekämpfung hat der Agentur TASS zufolge für die Stadt und die Region Moskau sowie die Region Woronesch den Antiterror-Alarmzustand verhängt. "Um mögliche Terroranschläge auf dem Territorium der Stadt Moskau, der Gebiete Moskau und Woronesch zu verhindern, wurde ein Regime zur Terrorismusbekämpfung eingeführt", zitiert TASS eine Erklärung des Komitees.

+++ 07:59 Putin spricht in Kürze zum Volk +++

Der russische Präsident Wladimir Putin will einem Bericht zufolge bald im Fernsehen sprechen. Putin wolle eine im Fernsehen übertragene Ansprache halten, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Kreml.

+++ 07:16 Autobahn von Süden nach Moskau gesperrt +++

Die von Süden nach Moskau führende Autobahn M-4 ist nach Angaben des örtlichen Gouverneurs für den Verkehr gesperrt. Die Autobahn sei an der Grenze zur Region Woronesch, etwa 400 Kilometer südlich von Moskau, geschlossen worden, sagt der Gouverneur der Region Lipezk.

+++ 06:56 Prigoschin: Wagner-Gruppe hat Rostow am Don unter Kontrolle +++

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ist offenbar in Rostow am Don. Er sagt, er sei im Hauptquartier der Rostower Armee und kontrolliere die militärischen Einrichtungen der Stadt. Ein der Wagner-Gruppe zugehöriger Telegram-Kanal postet ein Video, das Prigoschin gemeinsam mit dem russischen Vize-Verteidigungsminister Junus-bek Jewkurow zeigt. "Wir wollen [Gerassimow] und Schoigu", sagt Prigoschin darin. Waleri Gerassimow ist der Oberbefehlshaber der russischen Truppen, Sergej Schoigu der russische Verteidigungsminister. Prigoschin wolle mit Schoigu verhandeln. "Bis sie hier sind, bleiben wir, riegeln Rostow ab und fahren nach Moskau", sagt Prigoschin. Dies behindere nicht Russlands "militärische Spezialoperation" in der Ukraine.

+++ 06:25 Videos zeigen Panzer und Kämpfer in Rostow am Don +++

Videos, die das oppositionelle belarussische Medium Nexta auf Twitter verbreitet, zeigen bewaffnete Männer, Panzer und Militärfahrzeuge auf den Straßen der russischen Stadt Rostow am Don. Die Aufnahmen seien demnach am Morgen entstanden. "Es wird berichtet, dass sich jetzt bis zu 300 Wagner-Kämpfer im Zentrum von Rostow am Don befinden", schreibt Nexta dazu. Auch die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS meldet, dass Wagner-Kämpfer in der Stadt seien.

+++ 06:00 Moskau erhöht Sicherheitsvorkehrungen +++

Die russische Hauptstadt Moskau verstärkt die Sicherheitsmaßnahmen. Es würden zusätzliche Straßenkontrollen eingeführt, sagt Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin. Zudem würden Anti-Terror-Maßnahmen ergriffen.

+++ 05:38 Chodorkowski ruft Russen zur Unterstützung von Wagner-Chef auf +++

Der bekannte russische Regierungskritiker Michail Chodorkowski fordert die Russen auf, den Söldnerführer Jewgeni Prigoschin in seinem Kampf gegen die Armeeführung zu unterstützen. "Wir müssen jetzt helfen, und dann werden wir diesen (Mann) wenn notwendig ebenfalls bekämpfen", so der Kreml-Kritiker. "Selbst der Teufel" verdiene Unterstützung, wenn er gegen "dieses Regime" kämpfe. "Und Ja - dies ist erst der Anfang", schreibt Chodorkowski, der im Exil lebt.

+++ 05:03 Militärkonvoi auf Autobahn in Richtung Moskau +++

Die Regionalverwaltung der südrussischen Region Woronesch ruft die Einwohner dazu auf, die Autobahn M-4 in Richtung Moskau zu meiden. Grund sei ein Militärkonvoi, der sich dort bewege, teilt die Verwaltung auf Telegram mit. Die Situation sei unter Kontrolle. Es seien Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit ergriffen worden. Die BBC hatte zuvor unter Berufung auf eine Kreml-nahe Quelle berichtet, der russische Inlandsgeheimdienst FSB errichte mit Unterstützung der Nationalgarde Straßensperren auf der Autobahn, die Moskau und Rostow am Don verbindet. An den Kontrollpunkten seien die Diensthabenden angewiesen, "im Falle einer Bedrohung" das Feuer zu eröffnen.

+++ 04:00 Gouverneur: Einwohner von Rostow am Don sollen in ihren Häusern bleiben +++

Der Gouverneur der südrussischen Stadt Rostow am Don ruft nach der Drohung von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an die Moskauer Militärführung die Bevölkerung auf, zuhause zu bleiben. Die Sicherheitsbehörden seien dabei "alles Notwendige zu tun, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten", sagt Wassili Golubew auf seinem Telegram-Kanal. Er lässt offen, ob Prigoschin schon in Rostow am Don ist. Dieser hatte zuvor erkärt, mit seinen Söldnern die Grenze von der Ukraine nach Russland überquert und Rostow am Don erreicht zu haben.

+++ 03:31 Prigoschin meldet Abschuss von russischem Militärhubschrauber +++

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin behauptet, Kämpfer der Söldnertruppe Wagner hätten einen russischen Armeehubschrauber abgeschossen. "Gerade hat ein Helikopter das Feuer auf eine zivile Kolonne eröffnet, er wurde von den Wagner-Einheiten abgeschossen", sagt Prigoschin in einer Audiobotschaft.

+++ 03:04 Gesamte Ukraine unter Luftalarm +++

Auf einem Parkplatz im Zentrum von Kiew sind laut ukrainischen Angaben Drohnen-Trümmer eingeschlagen. Rettungskräfte seien unterwegs zum Ort des Geschehens, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Zu Opfern oder Schäden gibt es bislang keine Informationen. In der gesamten Ukraine herrscht laut dem Militär seit mehr als einer Stunde Luftalarm. In Charkiw und anderen Städten werden Explosionen gemeldet. Im ganzen Land sollen Flugabwehreinheiten im Einsatz sein.

+++ 02:26 USA beraten mit Verbündeten +++

Die USA beobachten den Machtkampf zwischen dem russischen Militärunternehmer Jewgeni Prigoschin und der Staatsführung in Moskau. Man werde sich mit den Verbündeten und Partnern über die Entwicklungen beraten, sagt ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses.

+++ 01:29 Prigoschin: Wagner-Söldner auf russisches Territorium vorgerückt +++

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin behauptet, Soldaten seiner Söldnertruppe seien auf russisches Territorium einmarschiert. Seine Kämpfer befänden sich im russischen Grenzgebiet zur Ukraine, erklärt Prigoschin in einer Audiobotschaft. "Wir erreichen jetzt Rostow. Einheiten des Verteidigungsministeriums, genauer gesagt, die Wehrpflichtigen, die uns den Weg versperren sollten, haben sich entfernt", erklärt Prigoschin. Man werde nicht mit Wehrpflichtigen kämpfen, sondern nur mit "Profis", so der Wagner-Chef. Weiter droht er: "Wir werden alles zerstören, was sich uns in den Weg stellt". Der Wagner-Chef hatte zuvor der Armeeführung vorgeworfen, seine Truppen bombardiert zu haben, und die Russen zur Auflehnung gegen die Militärführung aufgerufen.

+++ 01:17 Sicherheitsmaßnahmen in Moskau verstärkt +++

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtet von verschärften Sicherheitsvorkehrungen in Moskau. Alle wichtigen Einrichtungen, "staatlichen Organe" und die Verkehrsinfrastruktur würden besonders geschützt, meldet Tass unter Berufung auf einen Vertreter der Sicherheitsbehörden. Zuvor waren Videos im Netz aufgetaucht, auf denen ein Schützenpanzer und ein gepanzerter Militärlaster vor dem russischen Parlament, der Staatsduma, entlangfahren.

+++ 00:53 Generalstaatsanwaltschaft: Prigoschin drohen 12 bis 20 Jahre Haft +++

Russlands Generalstaatsanwaltschaft rechtfertigt die Einleitung des Verfahrens gegen Söldnerchef Jewgeni Prigoschin wegen versuchten bewaffneten Aufstands. "Für so ein Verbrechen ist ein Freiheitsentzug zwischen 12 und 20 Jahren als Strafe vorgesehen", erklärt die Behörde. Die Einleitung des Verfahrens durch den Geheimdienst FSB sei "legal und begründet", so die Generalstaatsanwaltschaft.

+++ 00:30 General Surowikin appelliert an Wagner: "Aufhören, bevor es zu spät ist" +++

Der vormalige Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte, General Sergej Surowikin, richtet sich in einer Videobotschaft an Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und dessen Kämpfer. "Ich appelliere an die Führung, die Kommandeure und die Kämpfer des PMC Wagner: Gemeinsam mit Ihnen sind wir einen schwierigen Weg gegangen. […] Wir sind vom gleichen Blut. Wir sind Kämpfer. Ich fordere Euch auf, aufzuhören", sagt Surowikin, der als "General Armageddon" bekannt wurde, und im Januar zum stellvertretenden Oberkommandeur degradiert wurde. Bevor es "zu spät" sei, solle Wagner "dem Willen und dem Befehl des vom Volk gewählten Präsidenten der Russischen Föderation" Folge leisten. "Stoppen Sie die Kolonnen und bringen Sie sie an ihre ständigen Positionen und Konzentrationsorte zurück".

+++ 23:39 Video soll Militärfahrzeuge auf Moskaus Straßen zeigen +++

Russische Medien berichten dem "Kyiv Indipendent" zufolge, dass die Polizei in mehreren Regionen Russlands in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden sei. In Rostow am Don nahe der ukrainischen Grenze seien Militärfahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Dort soll sich Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufhalten. Ein Video, das unter anderem auf Twitter kursiert, soll gepanzerte Fahrzeuge im Zentrum Moskaus zeigen.

+++ 22:30 Selenskyj zieht Konsequenz aus Korruption beim eigenen Militär +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zieht nach einem Bericht über einen Korruptionsskandal beim eigenen Militär Konsequenzen. Nachdem die "Ukrajinska Prawda" über einen ranghohen Kreiswehrersatzbeamten berichtet hatte, der sich in Spanien Immobilien gekauft haben soll - mutmaßlich mit Bestechungsgeldern - hat Selenskyj dessen Entlassung angeordnet. In seiner Videobotschaft hat er den Skandal nochmals aufgenommen und eine grundsätzliche Überprüfung des Systems der Rekrutierung in der Ukraine gefordert. Wegen des russischen Angriffskriegs sind alle Ukrainer zwischen 18 und 60 Jahren grundsätzlich wehrpflichtig. Viele Männer kaufen sich aber von dieser Pflicht bei Militärärzten und den Kreiswehrersatzämtern mit falschen Bescheinigungen frei.

+++ 22:15 Prigoschin: "Das ist kein Militärputsch" +++

Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin bestreitet, einen Militärputsch zu planen. "Das ist kein Militärputsch", erklärt er im Rahmen mehrerer Audiobeiträge auf Telegram, in denen er angekündigt hatte, das "Böse" der militärischen Führung zu stoppen. "Das ist ein Marsch für Gerechtigkeit", sagt Prigoschin.

+++ 22:08 Bericht: Russischer Geheimdienst eröffnet Strafverfahren gegen Prigoschin +++

Der russische Geheimdienst FSB hat der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge ein Strafverfahren gegen den Söldnerchef Jewgeni Prigoschin eröffnet. Diesem werde bewaffnete Meuterei vorgeworfen, meldet Tass. Der Agentur Interfax zufolge ist Präsident Wladimir Putin über alle Prigoschin betreffenden Vorgänge unterrichtet. Dem Kreml zufolge würden notwendige Maßnahmen ergriffen, meldet Interfax.

+++ 21:45 Insider: Deutschland will 60 Boeing-Hubschrauber kaufen +++

Deutschland will Insider-Informationen zufolge 60 Chinook-Hubschrauber von Boeing kaufen. Das Paket einschließlich Infrastruktur werde bis zu acht Milliarden Euro kosten, berichtet eine mit der Sache vertraute Person aus Parlamentskreisen. Demnach koste allein die Beschaffung der CH-47 Schwerlasthubschrauber 6,27 Milliarden Euro. Das Vorhaben benötige noch die parlamentarische Zustimmung. Das Thema solle vor der Sommerpause behandelt werden.

+++ 21:12 Prigoschin wirft russischer Armee Angriff auf Wagner-Gruppe vor +++

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner wirft der russischen Militärführung vor, seine Truppen bombardiert zu haben. Durch die Angriffe sei eine "sehr große" Zahl an Wagner-Söldnern getötet worden, sagte Jewgeni Prigoschin in einer von seinem Pressedienst veröffentlichten Sprachbotschaft. Der Söldner-Chef erhebt den Vorwurf, der russische Verteidigungsminister habe die Angriffe auf Lager der Wagner-Truppen angeordnet. Das Dementi aus Moskau kam umgehend. Verteidigungsminister Sergej Schoigu bestritt Angriffe auf die Wagner-Söldner. Prigoschin drohte, auf die Angriffe zu "antworten" und die russische Militärführung zu "stoppen". "Wir haben 25.000 (Soldaten), und wir werden herausfinden, warum im Land Chaos herrscht", sagte er. "Jeder, der will, soll sich uns anschließen."

+++ 20:45 Russische Hacker stellen gefälschte Website des Bundesinnenministeriums ins Netz +++

Russischen Hackern ist es offenbar gelungen, eine gefälschte Website des Bundesinnenministeriums hochzuladen. Dies bestätigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem "Behörden-Spiegel". Auf der täuschend echt aussehenden Internet-Seite wurden unwahre Behauptungen über Regelungen für Flüchtlinge aus der Ukraine aufgestellt, wie die "Bild" berichtet. Unter der erfundenen Kampagne "Nachbarschaft auf Zeit" hieß es etwa, jeder Deutsche solle einen Menschen aus der Ukraine bei sich zu Hause aufnehmen. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass sich bei der Seite um russische Desinformation handelt, ein "Akt der hybriden Kriegsführung". Das Bundesinnenministerium hat dem Bericht zufolge sofort Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung der Falschinformationen einzudämmen. Allerdings gelang die Abschaltung der Seite erst nach 19 Tagen.





Die Entwicklungen vom Vortag können Sie hier nachlesen.