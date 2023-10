Die in London ansässige HSBC-Bank wird den geplanten Verkauf ihrer russischen Tochtergesellschaft auf die erste Hälfte des Jahres 2024 verschieben, so die Bank in ihrer kürzlich veröffentlichten Ergebnismeldung für das dritte Quartal 2023. Der Verkauf war ursprünglich für Juni 2022 angekündigt worden, aber in der Erklärung heißt es, dass die "Transaktion der Genehmigung der Regierung unterliegt", was den Abschluss verzögert. Die Bank wies darauf hin, dass aus dem geplanten Verkauf ein Verlust von 0,3 Mrd. USD zu erwarten sei.

+++ 22:04 ISW: Russischer Militär-Blogger muss nach "Waschbär-Diebstahl" Kanal abschalten +++

Ein russischer Militärblogger behauptet, er sei gezwungen gewesen, seinen Telegram-Kanal zu schließen, nachdem "nicht näher bezeichnete Akteure den Waschbären" entführt hätten, den er als Maskottchen benutzt habe, so das Institute for the Study of War (ISW). Der Militärblogger hatte das Tier benutzt, um Bekanntheit zu erlangen und Spenden für die russischen Streitkräfte zu sammeln, so der in den USA ansässige Think-Tank. Das Säugetier erlangte Berühmtheit, als die russischen Streitkräfte es beim Rückzug aus der Region Cherson im November 2022 aus einem Zoo stahlen", so das ISW. Das russische Verteidigungsministerium habe im Rahmen von Zensur- und Selbstzensurkampagnen zunehmend russische Militärblogger ins Visier genommen, und es sei möglich, dass dem Verteidigungsministerium nahestehende Akteure darauf abzielten, diesen Militärblogger zu zensieren". Das ISW fügt hinzu: "Das ISW ist nicht in der Lage, Berichte über den Verbleib oder die Handlungen des Waschbären unabhängig zu bestätigen."

+++ 21:36 Selenskyj empfängt Zweiparteien-US-Kongressdelegation +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj traf in Kiew mit einer parteiübergreifenden Gruppe von US-Kongressabgeordneten zusammen, wie das Büro des Präsidenten mitteilt. Darunter waren der Republikaner James French Hill und die Demokraten Michael Quigley und Stephen Lynch. Der Besuch sei "ein starkes Signal der Unterstützung der Vereinigten Staaten für unser Land und das gesamte ukrainische Volk", heißt es in der Erklärung Selenskyjs. "Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die republikanische und die demokratische Partei, die Regierung von Präsident Joseph Biden sowie der US-Kongress geschlossen hinter der Ukraine stehen", fügt er hinzu.

+++ 20:58 London: Tod von Prigoschin bietet "neue Möglichkeiten" für den Umgang mit Wagner +++

Der Tod des Chefs der Wagner-Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin, könnte nach Angaben des britischen Außenministeriums "neue Möglichkeiten" zur Bekämpfung der Gruppe bieten. Es teilt mit, dass es nach einem kritischen Bericht von Abgeordneten das "Ausmaß und den Umfang" seiner nachrichtendienstlichen Arbeit erneut überprüft habe. "Wir glauben, dass wir über ausreichende Ressourcen verfügen, um Wagner aufzuspüren", heißt es vom Außenministerium. Zudem erklärt es, Wagner sei "vielschichtig" und "komplex" und man bewerte die Gruppe und ihre Auswirkungen regelmäßig. "In Anbetracht der Schnelllebigkeit der Ereignisse rund um Wagner wird diese Arbeit ständig aktualisiert, zuletzt im Lichte der Meuterei im Juni und des Ablebens der führenden Köpfe von Wagner", so das Auswärtige Amt.

+++ 20:25 Energieversorger: Strom für 438.000 Familien nach Sturm wiederhergestellt +++

Mitarbeiter von DTEK, dem größten privaten Energieversorgungsunternehmen der Ukraine, die Stromversorgung von 438.000 Familien in den Oblasten Kiew, Dnipropetrowsk und Donezk wiederhergestellt, nachdem am Wochenende heftige Stürme über die Ukraine hinweggefegt waren, teilt das Unternehmen mit. Ungefähr 10.000 Transformatoren und 441 Freileitungen wurden durch den Sturm beschädigt, so das Unternehmen. Die Reparaturarbeiten wurden von 250 DTEK-Teams durchgeführt.

+++ 19:50 Selenskyj fordert schnelle Fertigstellung des 12. Sanktionspakets gegen Russland +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, dass er während des Telefonats mit dem scheidenden niederländischen Premierminister Mark Rutte die EU aufgefordert habe, die Arbeiten am 12. Sanktionspaket gegen Russland zu beschleunigen, und dass er unter anderem über die Verteidigung der Ukraine gesprochen habe.

+++ 19:15 Russische Behörden versteigern Selenskyjs Wohnung auf der Krim +++

Russlands Behörden haben einem Medienbericht zufolge die Wohnung der Familie des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim versteigert. Bei einer Auktion sei die Immobilie für 44,3 Millionen Rubel (440 000 Euro) versteigert worden, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Das liegt rund 200 000 Euro über dem Startpreis. Insgesamt habe es nur zwei Bieter gegeben. Die etwa 120 Quadratmeter große Wohnung im Luxus-Kurort Jalta war 2023 von den russischen Behörden verstaatlicht worden. Offiziell gehörte die Wohnung Olena Selenska, der Ehefrau Selenskyjs.

+++ 18:50 Ukraine plant "intelligente Mobilisierung" für die Rekrutierung von Militärspezialisten +++

Das Ministerium für digitale Transformation arbeitet an dem sogenannten "Smart Mobilization"-Projekt, das darauf abzielt, militärische Spezialisten auf freiwilliger Basis zu rekrutieren, sagt der Leiter des Ministeriums, Mykhailo Fedorov, in einem Interview mit RBC. Die Pilotphase des Projekts, das in den nächsten zwei Monaten anlaufen soll, wird sich auf die Suche nach Drohnenbedienern für die ukrainischen Streitkräfte konzentrieren, erklärt der Beamte.

+++ 18:23 Rutte: Erste F-16-Kampfflugzeuge stehen in Kürze der Ukraine zur Verfügung +++

Die ersten F-16-Kampfflugzeuge aus US-amerikanischer Produktion, die die Niederlande der Ukraine spenden, werden innerhalb von zwei Wochen im rumänischen Ausbildungszentrum eintreffen, sagt der scheidende niederländische Premierminister Mark Rutte. "Ich erwarte, dass die Patriot-Raketen in Kürze geliefert werden, um die Ukraine im kommenden Winter zu unterstützen. Und das gleiche Tempo gilt für die F-16", sagt Rutte während einer Videokonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij auf X.

+++ 17:50 Russen befürchten wegen des Krieges mehr Autounfälle +++

Infolge von Russlands Angriff auf die Ukraine ziehen sich in allen Branchen westliche Hersteller vom Markt zurück. Im nahenden Winter könnte das auf den Straßen Gefahr bedeuten. Denn hochwertige Winterreifen werden Mangelware und Luxusgut. Die Alternativen aber stiften wenig Vertrauen.

+++ 17:20 Slowakischer Premierminister Fico nennt Bedingungen für Ukraine-Hilfe +++

Der neu ernannte slowakische Premierminister Robert Fico verkündet Bedingungen, unter denen er künftige Hilfen für die Ukraine genehmigen würde. Eine entscheidende Bedingung sei, dass die Gelder der Europäischen Union, einschließlich der slowakischen, nicht "veruntreut" werden dürfen. Darüber hinaus fordert Fico, dass ein Teil der kollektiven EU-Mittel "zur Wiederherstellung der slowakischen Infrastruktur in den Grenzgebieten und zur Unterstützung slowakischer Unternehmen beim Wiederaufbau der Ukraine" verwendet werden soll.

+++ 16:52 Ukrainische Luftabwehr: Zwölf Drohnen abgefangen +++

Die ukrainische Luftabwehr hat nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe alle zwölf Shahed-Drohnen, die Russland über Nacht auf mehrere Regionen abgefeuert hat, sowie zwei Kh-59-Lenkraketen abgefangen.

+++ 16:20 Schwarzmeer-Exportkorridor sorgt für mehr Güterverkehr in Odessa +++

Der Erfolg des neuen ukrainischen Schwarzmeer-Exportkorridors hat zu einem starken Anstieg der Zahl der Eisenbahnwaggons geführt, die die Häfen der Region Odessa ansteuern, so ein hoher Bahnbeamter. Valeriy Tkachov, stellvertretender Direktor der Handelsabteilung der ukrainischen Eisenbahnen, erklärt auf Facebook, dass die Zahl der Getreidewaggons, die die Häfen von Odesa ansteuern, in der letzten Woche um mehr als 50 % von 2.676 auf 4.032 gestiegen sei.

+++ 16:03 Russland meldet acht abgeschossene Raketen über besetzter Krim +++

Das russische Verteidigungsministerium behauptet, seine Streitkräfte hätten acht Storm Shadow-Raketen abgeschossen, die angeblich von der Ukraine auf die von Russland besetzte Krim abgefeuert wurden. Kiew hat sich zu diesem Vorfall nicht geäußert. Mikhail Razvozhaev, der Leiter der illegalen russischen Besatzungsregierung in Sewastopol, sagt, dass die Luftabwehr zwei Ziele über der Stadt abgeschossen habe und dass Trümmerteile einen 57-jährigen Mann in der Nähe einer örtlichen Bahnlinie verletzt hätten. Razvozhaev behauptet, die Trümmer seien an mehreren Stellen in Sewastopol niedergegangen, unter anderem auf Haushalte und Strände, aber es habe keine ernsthaften Schäden an Gebäuden und Infrastruktur gegeben.

+++ 15:28 Behörden: Russische Angriffe auf die Oblast Cherson verletzen mindestens 13 Menschen +++

Bei russischen Angriffen auf die Stadt Cherson und fünf weitere Ortschaften in der Oblast Cherson wurden 13 Zivilisten verletzt, teilen die hiesigen Behörden mit. Der jüngste russische Angriff traf einen Bus in Cherson und verletzte gegen 15 Uhr Ortszeit sieben Menschen, wie der Gouverneur der Region, Oleksandr Prokudin, auf Telegram mitteilte. Es handele sich um zwei Männer und fünf Frauen, von denen sich eine in kritischem Zustand befinde, so Prokudin weiter. In Bilozerka, etwa 10 Kilometer westlich von Cherson, schlug russischer Granatenbeschuss in den Hof eines Hauses ein und verletzte einen 57-jährigen Mann, teilten die Behörden der Oblast Cherson mit. Mehrere Häuser, eine Tierklinik und Fahrzeuge wurden Berichten zufolge durch den Beschuss beschädigt.

+++ 14:56 Ukrainischer General: Russland verstärkt Aktivitäten im Bachmut-Sektor +++

Russland hat seine Anstrengungen im Bachmut-Sektor verstärkt und ist von der Verteidigung zu aktiven Aktionen übergegangen, berichtete General Oleksandr Syrskyi, der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, der die militärischen Operationen im Osten leitet. Ziel dieser Bemühungen sei es, den Vormarsch der ukrainischen Truppen zu stoppen, schreibt der General auf seinem Telegrammkanal und fügt hinzu, dass der "Feind schwere Verluste erleidet und dieses Ziel nicht erreicht".

+++ 14:29 Kriegsversehrte Veteranen eröffnen Gedenklauf in Kiew +++

Mit einem Ein-Kilometer-Lauf gedenken Menschen in Kiew den Opfern des russischen Angriffskrieges. Eröffnet wird das Ereignis von Veteranen in Rollstühlen und auf Krücken. Die Veranstaltenden nennen den Lauf trotz seiner kurzen Strecke den "längsten Marathon der Welt".

+++ 13:59 Russlands Militärgruppe Dnipro hat neuen Kommandeur +++

Der Kommandeur der russischen Luftlandetruppen, Generaloberst Michail Teplinski, ist laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zum neuen Kommandeur der Militärgruppe Dnipro in der Ukraine ernannt worden. Die Agentur stützt ihre Meldung auf einen Insider. Die Zeitung "Iswestija" berichtet, Teplinski werde Generaloberst Oleg Makarewitsch ablösen, der andere Aufgaben übernehmen werde. Die Region Dnipro liegt in der zentralöstlichen Ukraine.

+++ 13:40 Lenkbomben treffen Militär zufolge Dorfkapelle +++

Nach ukrainischen Angaben haben zwei Lenkbomben ein Dorf im südukrainischen Bezirk Beryslaw getroffen. Zwei Menschen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilt die Militärverwaltung von Cherson mit. Zudem seien durch den russischen Angriff eine Kapelle zerstört und Häuser beschädigt worden.

+++ 13:25 Saporischschja: Soziale Einrichtung nach Raketenangriff zerstört +++

Am Stadtrand von Saporischschja sind die Räumlichkeiten einer kommunalen Einrichtung in Folge eines Raketenangriffes zerstört worden, wie örtliche Behörden mitteilen. Verletzt worden sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

+++ 12:48 Moskau meldet Abschuss von Marschflugkörpern mit Ziel Krim +++

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums acht Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zerstört. Die vom Westen gelieferten Geschosse seien von der Ukraine auf Ziele auf der Halbinsel Krim abgefeuert worden. Russland hatte die Halbinsel 2014 von der Ukraine annektiert.

+++ 12:18 Russische Anzeigen werben um Scharfschützinnen +++

Ein angeblich privates Militärunternehmen in Russland versucht erstmals gezielt, Frauen für Kampfeinsätze in der Ukraine zu rekrutieren. Über Anzeigen in sozialen Medien würden Rekruteninnen für ein Bataillon des Unternehmens namens Redut gesucht, schreibt das britische Verteidigungsministerium. Sie sollen demnach als Scharfschützinnen oder im Drohnen-Bereich arbeiten. London geht davon aus, dass Redut vom russischen Geheimdienst finanziert wird. Der ukrainische Ableger von Radio Free Europe/Radio Liberty erklärt, bei Redut handele es sich nicht um ein echtes Unternehmen, sondern um ein Rekrutierungssystem, über welches das russische Militär und sein Geheimdienst Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine heranschaffen.

+++ 11:40 Ukraine verkündet "erfolgreichen" Schlag gegen Krim-Luftabwehr +++

Bei einem nächtlichen Angriff mit Wasserdrohnen und Raketen hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr auf der Krim getroffen. Es sei "erfolgreich ein strategisch wichtiges Objekt der Flugabwehr an der Westküste" der von Russland 2014 annektierten Krim beschossen worden, teilt die ukrainische Armee mit. Medien zufolge wurde eine Stellung nahe der Ortschaft Oleniwka von Raketen des US-Typs ATACMS getroffen, wobei 17 Soldaten verletzt und fünf Fahrzeuge beschädigt worden sein sollen. Die russischen Behörden verkünden hingegen, dass die Schwarzmeerflotte in der Nacht einen Angriff von Wasserdrohnen vor der Krim abgewehrt habe. (Siehe Meldung von 7:11 Uhr) Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 11:13 Odessa beklagt Verletzte nach Raketenangriff auf Hafenanlage +++

Bei einem russischen Raketenangriff in der südukrainischen Region Odessa wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft vier Menschen verletzt. Ziel des Angriffs am Morgen sei eine Werft für Schiffsreparaturen gewesen, teilt Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Ein Verwaltungsgebäude und Ausrüstung der Werft seien beschädigt worden. Zuvor hatte Russland in der Nacht nach ukrainischen Angaben mehrere andere Regionen mit Raketen und Drohnen attackiert. Dabei seien alle 12 Drohnen und 2 Raketen von der Luftabwehr zerstört worden, erklärt das Militär.

+++ 10:41 Luftalarm in weiten Teilen der Ukraine +++

Die Streitkräfte der Ukraine warnen vor neuen russischen Angriffen. Auf der von Russland besetzten Krim sei eine Rakete in Richtung Dnipro abgefeuert worden, heißt es. Sowohl das Militär als auch Reporter von Suspilne Ukraine berichten von einer Explosion in Saporischschja. Aktuell gibt es im gesamten Osten, Süden und Teilen des Nordostens Luftalarm. Update von 12:20 Uhr: Der Luftalarm ist in den meisten Regionen wieder aufgehoben worden. Über mögliche Verletzte oder Schäden ist noch nichts bekannt.



+++ 10:06 Ukraine berichtet von Angriffen bei Robotyne +++

In seinem morgendlichen Lagebericht spricht der Generalstab der ukrainischen Armee von etwa 60 Kampfhandlungen innerhalb von 24 Stunden. So hätten die russischen Truppen zum Beispiel fünf Mal versucht, ihre verlorenen Stellungen bei Robotyne in der Oblast Saporischschja zurückzuerobern. Dies sei ihnen jedoch nicht gelungen.

+++ 09:33 Militär: Raketen- und Drohnenattacken abgewehrt +++

Die ukrainischen Luftstreitkräfte fangen in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben 12 Kampfdrohnen und zwei Lenkraketen ab. Die Luftabwehr habe sie über den Regionen Mykolajiw, Cherson, Kirowohrad, Tscherkassy, Schytomyr, Chmelnyzkyj und Dnipro zerstört, erklärt die Armee. Wegen der Drohnenangriffe hatte es in der Nacht in weiten Teilen des Landes Luftalarm gegeben.

+++ 09:01 "FrankenSAM"-Waffen aus den USA sollen ukrainische Luftabwehr stärken +++

Um Lücken in der ukrainischen Luftabwehr zu schließen, produzieren die USA einem Bericht zufolge sogenannte FrankenSAM-Systeme, bei der moderne westliche Waffensysteme mit Geräten aus der Sowjet-Ära kombiniert werden. Die "New York Times" schreibt, die Ukraine brauche dringend mehr Luftabwehrsysteme, um die Stromnetze über den Winter vor russischen Angriffen zu schützen. Zum Beispiel sollen Boden-Luft-Raketen westlichen Kalibers mit umgerüsteten sowjetischen Abschussvorrichtungen oder Radaren kombiniert werden, über die die ukrainischen Streitkräfte bereits verfügen. Verschiedene Varianten solcher Kombinationen seien in den vergangenen Monaten auf Militärstützpunkten in den USA getestet worden und sollen diesen Herbst an die Ukraine ausgeliefert werden, schreibt die Zeitung und beruft sich auf hochrangige US-Verteidigungsbeamte.

+++ 08:28 Ukrainische Truppen rücken laut ISW nahe Bachmut voran +++

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) sieht Fortschritte der ukrainischen Truppen in der Nähe von Bachmut. Die Streitkräfte seien über die Eisenbahnlinie südlich von Andriivka vorgestoßen. Geolokalisierte Aufnahmen vom Sonntag würden dies belegen, schreibt das ISW in seiner täglichen Lageeinschätzung. Andriivka ist etwa 10 Kilometer von Bachmut entfernt.

+++ 08:08 Sewastopol meldet Drohnenangriff vor Krim +++

Der vom Kreml eingesetzte Gouverneur von Sewastopol meldet in der Nacht einen Drohnenangriff vor der Krim. Dieser werde nach vorläufigen Informationen von der Schwarzmeerflotte abgewehrt, schreibt Mikhail Razvozhayev auf Telegram. Am Morgen ist die Krim-Brücke zeitweise gesperrt: Auf dem Telegram-Kanal der Brücke werden die Menschen auf der Brücke dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. Später wird die Brücke demnach wieder für den Verkehr freigegeben.

+++ 07:36 Explosionen in Dnipro zu hören, Militär spricht von Drohnen-Wellen +++

Der Sender Suspilne Ukraine berichtet über Explosionen in Vororten der Großstadt Dnipro. Diese seien in der Nacht zu hören gewesen. Was die Ursache dafür ist, ist bislang unklar. Am späten Abend und in der Nacht hatte es in zahlreichen Regionen des Landes, darunter auch der Raum Dnipro, Luftalarm gegeben. Laut der Luftwaffe überflogen Kampfdrohnen in Wellen die zentralukrainischen Gebiete Winnyzja, Kirowohrad, Tscherkassy und Chmelnyzkyj. Explosionen wurden aus dem Gebiet Cherson, aber auch aus dem Umland der Hauptstadt Kiew gemeldet, wie das Militär am Morgen mitteilt. Angaben zu möglichen Treffern durch die Drohnen wie zu Abschüssen durch die Flugabwehr gibt es noch nicht.

+++ 07:11 Moskau: Unbemannte Boote im Schwarzen Meer getroffen +++

Das russische Verteidigungsministerium behauptet, im Schwarzen Meer seien am frühen Morgen zwei unbemannte Boote der ukrainischen Marine entdeckt und getroffen worden. An der Bucht von Sewastopol auf der Krim würden Maßnahmen zur Bekämpfung von Minen und Sabotage durchgeführt, ergänzt das Ministerium der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die russischen Streitkräfte hatten am Sonntag mitgeteilt, sie hätten in der Nacht zuvor 36 ukrainische Flug-Drohnen über dem Schwarzen Meer und der Krim abgefangen. Von der ukrainischen Seite gibt es dazu keine Reaktion.

+++ 06:41 Cherson bestätigt Todesopfer und Verletzte nach Beschuss +++

Die Stadt Cherson stand in der Nacht unter russischem Beschuss, wie die Militärverwaltung am Morgen mitteilt. Die russische Armee habe das Zentrum vom östlichen Dnipro-Ufer aus angegriffen. Dabei seien vor allem Hochhäuser beschädigt worden, schreibt der Leiter der Militärverwaltung, Roman Mrochko bei Telegram. Durch den Beschuss sei eine der Wohnungen in Brand geraten, wo eine 85-Jährige starb. Drei weitere Menschen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

+++ 06:20 Lettland unterstützt ukrainische Polizei mit Drohnen +++

Die Nationale Polizei der Ukraine erhält 12 Drohnen aus Lettland. Das kündigt Riga nach einem Treffen der Innenminister beider Länder in Litauen an, wie die lettische Nachrichtenportal Delfi berichtet. Bei dem Treffen hätten die Minister unter anderem über die Erfahrungen der ukrainischen Sicherheitsbehörden unter Kriegsbedingungen gesprochen, sowie über Hilfe für die Bevölkerung.

+++ 06:02 Schoigu nennt Bedingung für Friedensgespräche +++

Die Regierung in Moskau ist nach den Worten des russischen Verteidigungsministers Schoigu unter bestimmten Bedingungen zu Gesprächen über eine Beilegung der Ukraine-Krise und eine weitere "Koexistenz" mit dem Westen bereit. Die westlichen Staaten müssten aufhören, Russlands strategische Niederlage anzustreben, sagt Schoigu auf einem Militärforum in China. Die Voraussetzungen für solche Gespräche seien daher noch nicht gegeben. "Es ist auch wichtig, gleichberechtigte Beziehungen zwischen allen Nuklearmächten und ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates zu gewährleisten, die eine besondere Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Friedens und der globalen Stabilität tragen."

+++ 05:12 Schoigu: Westen will Ukraine-Krieg ausweiten +++

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu wirft westlichen Staaten vor, den Konflikt in der Ukraine auf den asiatisch-pazifischen Raum ausweiten zu wollen. Die NATO verschleiere eine Aufstockung ihrer Streitkräfte in der asiatisch-pazifischen Region mit einem "demonstrativen Wunsch nach Dialog", zitiert die russische Nachrichtenagentur Tass Schoigu in einer Rede auf dem dreitägigen Xiangshan-Forum für Militärdiplomatie in China. Die NATO-Staaten förderten ein Wettrüsten in der Region und verstärkten ihre Militärpräsenz sowie die Häufigkeit und den Umfang von Militärübungen. Gleichzeitig versicherte er, dass Russland die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen nicht senken werde. Die Kündigung des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen durch Russland bedeute nicht das Ende des Abkommens, erklärt Schoigu.

+++ 04:04 Ukraine: Ein Verletzter nach Angriff auf Cherson +++

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Cherson ist nach ukrainischen Angaben ein Mann verletzt worden. Der 68-Jährige befinde sich in einem moderaten Zustand, berichtet "Kyiv Independent" unter Berufung auf den Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Roman Mrochko. Demnach sind zudem mehrere Wohnhäuser durch den Angriff zerstört worden.

+++ 01:18 Johnson befürwortet Gesetzesentwurf ohne Ukraine-Hilfen +++

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, will eine Gesetzesvorlage unterstützen, die Hilfsgelder für Israel, aber nicht für die Ukraine vorsieht. Das sagt er dem US-Sender Fox News. "Es gibt viele Dinge auf der Welt, die wir angehen müssen, und das werden wir auch", sagt Johnson. "Aber im Moment nimmt das, was in Israel passiert, die unmittelbare Aufmerksamkeit in Anspruch, und ich denke, wir müssen das trennen und es durchbringen." Er glaubt, das ein solcher Gesetzesentwurf parteiübergreifende Untersützung erhalten würde. Biden hatte den Kongress aufgefordert, zusätzliche Mittel in Höhe von 106 Milliarden Dollar für die Ukraine und Israel zu bewilligen, wovon der Großteil in die Stärkung der ukrainischen Verteidigung gegen Russland fließen soll.

+++ 21:58 Litauische Berufsmilitärs sollen künftig nicht mehr nach Russland reisen dürfen +++

Litauischen Berufsmilitärs soll es verboten werden, in Länder zu reisen, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Litauens darstellen, berichtet "European Pravda" unter Berufung auf LRT. Das liegt demnach einem Vorschlag des litauischen Verteidigungsministers zugrunde. Dem Gesetzentwurf zufolge werden die Länder und Gebiete, in die Berufsmilitärs nicht einreisen dürfen, von der Regierung genehmigt. "Die Geheim- und Sicherheitsdienste Russlands und Weißrusslands führen aktiv nachrichtendienstliche Aktivitäten gegen litauische Bürger durch, die das Hoheitsgebiet dieser Länder besuchen. Reisen litauischer Soldaten in diese Länder erhöhen die Wahrscheinlichkeit und das Risiko einer Rekrutierung und anderer feindlicher Handlungen gegen sie", heißt es in der Erläuterung des Gesetzentwurfs.

+++ 21:24 Russische Drohnen lösen in mehreren ukrainischen Regionen Luftalarm aus +++

Russische Truppen haben mehrere Gruppen von Angriffsdrohnen in der Ukraine eingesetzt, in mehreren Regionen lösten diese Luftalarm aus, meldet die ukrainische Luftwaffe. Die Luftwaffe wante vor der Bedrohung durch Angriffsdrohnen in den Regionen Cherson, Mykolaiv und Dnipro. Später, so heißt es weiter, dass sich Angriffsdrohnen von der Region Kherson in Richtung der Region Mykolaiv bewegten, und später, dass Angriffsdrohnen im Luftraum der Region Mykolaiv gesichtet wurden, die sich in westlicher Richtung bewegten. Danach warnte die Luftwaffe vor einer weiteren Gruppe von Angriffsdrohnen aus der Region Cherson, die sich in Richtung der Region Mykolaiv bewegten. Die Bedrohung durch Kampfdrohnen wurde auch aus der Region Kirowohrad gemeldet.

+++ 20:43 Finnischer Premierminister glaubt, dass die EU-Ukraine-Beitrittsgespräche im Dezember beginnen werden +++

Der finnische Premierminister Petteri Orpo glaubt, dass die Beitrittsgespräche zwischen der Ukraine und der EU im Dezember beginnen könnten. "Meiner Meinung nach hat die Ukraine gute Fortschritte bei der Erfüllung der Aufgaben gemacht, die ihr für den Beitritt zur EU gestellt wurden", sagt er bei einer Sitzung des Parteirats der Koalitionspartei.

+++ 20:08 Selenskyj: November und Dezember werden für die Ukraine wichtig sein +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt bei seiner Abendansprache, dass dieser November und Dezember für die Ukraine von Bedeutung sein werden. "Wir bereiten uns bereits auf wichtige Schritte vor, die für die ersten Novemberwochen geplant sind. Generell dürften die Monate November und Dezember für die Ukraine von Bedeutung sein." Dazu gehören neue Verteidigungspakete und die Weiterentwicklung der Beziehungen zur Europäischen Union.

+++ 19:28 Sprecher des russischen Parlaments droht mit Einfrieren europäischer Vermögenswerte in Russland +++

Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher des Unterhauses des russischen Parlaments, fordert als Reaktion auf einen EU-Vorschlag, russische Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden, die Beschlagnahmung europäischer Vermögenswerte. "In solchen Fällen wird das beschlagnahmte Vermögen unfreundlicher Länder viel größer sein als unsere eingefrorenen Ressourcen in Europa", schreibt Duma-Sprecher Wolodin auf Telegram.

+++ 18:53 Neun Zivilisten in russisch besetzter Stadt getötet +++

In der von russischen Truppen besetzten Stadt Wolnowacha in der Ostukraine sind nach Behördenangaben neun Zivilisten erschossen aufgefunden worden. Zwei der Toten seien Kinder, teilt das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands offiziell mit. Die Toten seien mit Schusswunden in einem Privathaus gefunden worden. Der mutmaßliche Täter sei ein russischer Soldat, berichtet ein unabhängiger russischer Telegramkanal.

