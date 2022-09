London, Edinburgh, Cardiff, Gibraltar - an mehreren Orten gedenken Militäreinheiten der verstorbenen Queen mit Salutschüssen. Streng choreografiert erweisen sie mit einem Schuss für jedes Lebensjahr der Monarchin die Ehre.

Eine Stunde nach dem Glockengeläut von Hunderten Kirchen in Großbritannien sind im ganzen Land zeremonielle Böllerschüsse im Gedenken an die verstorbene Königin abgefeuert worden. Etwa am Tower von London, in Edinburgh, Cardiff, Plymouth, York, Stonehenge sowie in Gibraltar, dem britischen Überseegebiet an der Südspitze Spaniens, und an Bord mehrerer Kriegsschiffe waren Kanonen im Einsatz, wie das Verteidigungsministerium berichtete.

Soldatinnen und Soldaten teils in zeremonieller Uniform feuerten etwa alle zehn Sekunden einen Schuss ab. Insgesamt fielen 96 Schüsse - einer für jedes Lebensjahr von Elizabeth II. Die Königin war am Donnerstag auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland gestorben.

Am Abend wird sich ihr Sohn Charles in seiner Funktion als König Charles III. erstmals in einer Ansprache an das Volk wenden. Am morgigen Samstag findet in London die offizielle Proklamation statt.