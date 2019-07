AfD-Kreisverband straft Meuthen für Kritik an Höcke ab

Herbe Schlappe für Meuthen (Foto: picture alliance/dpa)

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen darf nicht an der Wahl des künftigen Parteivorstands teilnehmen. Wie der Landtagsabgeordnete Stefan Räpple vom Kreisverband Ortenau in Baden-Württemberg bestätigt, fiel der Parteichef und Europaabgeordnete am Wochenende durch, als der Kreisverband vier Delegierte und vier Ersatzdelegierte für den Bundesparteitag Ende November wählte.

Als Co-Vorsitzender der AfD darf Meuthen am Parteitag teilnehmen und dort sprechen, aber nicht wählen. Meuthen habe bei der Wahl lediglich 25 von 63 abgegebenen Stimmen erhalten, sagte Räpple. "Das Wahlergebnis ist ein klares Zeichen dafür, dass er sich innerparteilich anders positionieren muss", sagte der Landtagsabgeordnete. Meuthens Kritik an Björn Höcke sei einer der Gründe für die Schlappe gewesen, zitiert die ARD aus Parteikreisen.