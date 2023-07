AfD in Thüringen deutlich vor allen anderen Parteien

34 Prozent in Umfrage AfD in Thüringen deutlich vor allen anderen Parteien

Die AfD und Höcke würden derzeit mit großem Abstand die Landtagswahl in Thüringen gewinnen.

Die Partei im Visier der Verfassungsschützer, die prägende Figur im Visier der Staatsanwaltschaft - für jeden dritten Thüringer kein Grund, derzeit nicht der AfD seine Stimme zu geben. Damit hat sie in etwa den Zuspruch, den die amtierende Dreier-Koalition auf sich vereinen könnte.

In Thüringen würde derzeit jeder Dritte die AfD wählen. Im "Thüringentrend" kommen die Rechtspopulisten aktuell auf 34 Prozent wie der MDR berichtet. Das sind neun Prozentpunkte mehr als bei der Befragung vor rund einem Jahr. Die Parteien der amtierenden Koalition aus Linke, SPD und Grüne kommen zusammen auf fast die gleiche Prozentzahl wie die AfD. De CDU liegt mit 21 Prozent (minus 1 Punkt) auf dem zweiten Platz - knapp vor der Linken, für die 20 Prozent der Befragten (minus 2) stimmen würden.

Auch die anderen Landtagsparteien verlieren im Vergleich zur vorhergehenden Umfrage. Die SPD kommt aktuell auf zehn Prozent (minus 1). Die Grünen würden mit fünf Prozent (minus 2) knapp den Einzug in den Landtag schaffen. Die FDP wäre mit vier Prozent (minus 1) nicht mehr im Erfurter Landesparlament vertreten.

Die Regierungsbildung bliebe bei einem solchen Wahlergebnis schwierig: Weder Rot-Rot-Grün noch eine andere derzeit in Deutschland praktizierte Koalition hätten eine Mehrheit. In Thüringen wird die AfD vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Gegen Fraktionschef Björn Höcke ist von der Staatsanwaltschaft Halle Anklage wegen Verwendens von NS-Vokabular erhoben worden.

Ramelow beliebtester Politiker

Wie aus der Umfrage weiter hervorgeht, ist die Zufriedenheit mit der Landesregierung weiter gesunken. Aktuell sind demnach nur noch 37 Prozent der Befragten mit der Regierung zufrieden - drei Punkte weniger als vor einem Jahr . Das ist zugleich der schlechteste Wert, den Infratest dimap jemals für Rot-Rot-Grün ermittelt hat.

Allerdings wird die Liste der beliebtesten Politiker wird weiter von Ministerpräsident Bodo Ramelow angeführt. Mit der Arbeit des einzigen Linke-Regierungschefs sind 51 Prozent der Befragten zufrieden - zwei Punkte weniger als vor einem Jahr. Mit deutlichem Abstand folgt FDP-Landeschef Thomas Kemmerich mit 21 Prozent Zustimmung (plus 2) auf dem zweiten Platz. Knapp dahinter liegt der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke mit 19 Prozent (plus 3). Bei ihm allerdings sagen beinahe zwei Drittel der Befragten, dass sie mit seiner Arbeit nicht zufrieden seien - der Spitzenwert aller zur Auswahl stehenden Politiker. SPD-Chef Georg Maier kommt in der Zufriedenheitsskala demnach auf 17 (minus 3) und CDU-Fraktionschef Mario Voigt auf unverändert 15 Prozent.

Koalition aus AfD und CDU mit größtem Zuspruch

Gefragt nach einer künftigen Regierungskoalition sprachen sich 31 Prozent für ein Bündnis von AfD und CDU aus. 78 Prozent der AfD-Anhänger sind für eine solche Koalition - und 13 Prozent der CDU-Anhänger. Jeweils 27 Prozent der Befragten wären für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün oder eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. 26 Prozent befürworten ein Bündnis von Linke und CDU, 21 Prozent eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen und 13 Prozent ein Viererbündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP.

In der Erhebung wurde auch nach der Bewertung des Gebäudeenergiegesetzes gefragt. Dabei gab es bei den Themen strengerer Sanierungs- und Dämmvorgaben, den Vorgaben für neu eingebaute Heizungen, der Option auf Holz- und Pelletheizungen sowie auf wasserstofffähige Gasheizungen parteiübergreifend jeweils eine Mehrheit, die der Meinung ist, dass die geplanten Vorgaben in die richtige Richtung gehen. Einzig die AfD widersprach dem in den meisten Punkten. Dagegen sind die Anhänger aller Parteien mit Ausnahme der Grünen der Ansicht, dass der Freistaat, Städte und Gemeinden die Flüchtlingssituation weniger gut oder sogar schlecht im Griff haben.

Im Freistaat wird im Herbst kommenden Jahrs ein neuer Landtag gewählt. Beim Urnengang 2019 hatte die Linke 31 Prozent erreicht, dahinter lag die AfD mit 23,4 Prozent. Die CDU kam auf 21,7 Prozent, die SPD auf 8,2 Prozent, die Grünen auf 5,2 und die FDP auf 5,0. Ramelow führt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung. In Thüringen war vor wenigen Wochen erstmals ein AfD-Politiker an die Spitze eines Landkreises gewählt worden.

Für die den Angaben zufolge repräsentative Erhebung im Auftrag des MDR waren den Angaben zufolge zwischen dem 28. Juni und 3. Juli insgesamt 1193 Thüringer teils telefonisch, teils online befragt worden.