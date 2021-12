Die Bund-Länder-Konferenz beschließt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sowie eine Ausweitung der 2G-Regel. Die Lage sei ernst, sagt die scheidende Bundeskanzlerin Merkel. Eine allgemeine Impfpflicht könne ab Februar gelten.

Als Reaktion auf die hohen Corona-Infektionszahlen haben die Spitzen von Bund und Ländern weitreichende Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte beschlossen. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt nach ihrer voraussichtlich letzten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), die Lage sei ernst.

Die Runde habe von einem "Akt der nationalen Solidarität" gesprochen, "damit wir sinkende Infektionszahlen bekommen und unser Gesundheitssystem nicht überlasten, sondern entlasten". Die vierte Welle müsse gebrochen werden, so Merkel.

Klubs und Diskotheken sollen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 geschlossen, bundesweit eine Maskenpflicht in Schulen eingeführt werden. Die in einigen Ländern schon geltende 2G-Regel wird bundesweit ausgeweitet und gilt unabhängig von der jeweiligen Inzidenz. Weiterhin soll es Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Faktisch ist das ein Lockdown für Ungeimpfte.

Impfpflicht wohl ab Februar

Der Impfstatus werde bei einer doppelten Impfung nicht dauerhaft anerkannt werden können, sagte Merkel. Es werde auch auf EU-Ebene diskutiert, dass nach neun Monaten die zweite Impfung ihre Gültigkeit verliere, daher sei das Boostern ganz wichtig. Der Übergang werde aber so sein, dass jeder eine Chance habe, seinen Impfstatus zu erneuern.

Eine allgemeine Impfpflicht solle im Deutschen Bundestag diskutiert und entschieden werden, sagte Merkel. Der Ethikrat solle dazu eine Empfehlung abgeben. Eine allgemeine Impfpflicht könne ab Februar 2022 greifen. Der Weg aus der Pandemie sei die Impfung, deshalb müsse man diesen Beschluss jetzt fällen, "das jedenfalls ist meine Überzeugung", so Merkel. Sie machte klar, dass sie im Bundestag für eine allgemeine Impfpflicht stimmen würde; Merkel gehört dem neuen Bundestag nicht mehr an.

Merkels Nachfolger Olaf Scholz, der am kommenden Mittwoch im Bundestag zum Kanzler gewählt werden soll, sagte, er sei froh, "dass in dieser schwierigen Lage der Schulterschluss funktioniert, dass die Parteipolitik in den Hintergrund tritt und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund des gemeinsamen politischen Bestrebens". So solle es auch weiter sein.

Scholz ruft zum Impfen auf

Scholz wiederholte sein Ziel von 30 Millionen Corona-Impfungen bis Weihnachten. "Das ist eine große logistische Herausforderung", sagte er. Diejenigen, die es bisher noch nicht gemacht hätten, sollten sich zur Impfung durchringen.

Zudem bekräftigte Scholz, dass es eine einrichtungsbezogene Impfpflicht etwa für Beschäftigte in der Altenpflege und in Kliniken geben solle. Der SPD-Politiker sagte ferner, der Bundestag solle über eine allgemeine Impfpflicht abstimmen. "Aus meiner Sicht sollte es auch zu einer solchen Entscheidung des Bundestags kommen", sagte Scholz.

Der Verkauf von Feuerwerk zu Silvester soll wie vor einem Jahr verboten werden, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, NRW-Regierungschef Hendrik Wüst. An publikumsträchtigen Plätzen soll es ein Feuerwerksverbot geben.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen künftig auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte Impfungen gegen das Virus vornehmen dürfen. Der Bund werde den Kreis der dazu berechtigten Personen deutlich ausweiten, heißt es in dem Beschluss von Bund und Ländern.