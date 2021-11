Heute suchen Augstein und Blome ein Testzentrum. Auf dem Weg dahin streiten sie: Manövriert uns die Politik planlos durch diesen Winter oder sind die Sorgen vor der vierten Welle durch Panikmache verursacht?

Corona ist wieder da: als Thema in den Medien, als Infektionen in der Bevölkerung und als Kranke in den Intensivbetten. In der Video-Kolumne "Gegenverkehr" streiten RTL/ntv-Politikchef Nikolaus Blome und der Publizist Jakob Augstein zunächst darum, wie ernst das Thema zu nehmen ist.

"Manchmal habe ich schon das Gefühl, wir schrammen an der Panikmache entlang", sagt Augstein. "Die gleichen Zahlen bedeuten halt heute was anderes als damals." Blome regt sich über etwas anderes auf: "Das Einzige, was mich panisch macht, ist die Unaufgeräumtheit und Unvorbereitetheit dieser Regierung und übrigens der nachfolgenden Ampel-Regierung, die nichts für die Booster-Impfungen vorbereitet haben." Erst zwei Millionen Menschen seien dreifach geimpft, für viele Millionen weitere stehe jetzt die Impfauffrischung an. "Das kann nicht funktionieren, das macht mich echt wahnsinnig!"

Augstein wiegelt ab, irgendwann müsse ja auch die Eigenverantwortung der Leute greifen. "Jeder ist doch jetzt selber dafür zuständig, mit seinem Arzt zu reden: 'Ey, übrigens, ich will meine dritte Impfung haben.'"

"Die Ungeimpften nehmen das ganze Land in Geiselhaft"

Natürlich müssten die Leute eigenverantwortlich für ihre Impfung sorgen, kontert Blome, aber die Frage sei, ob man einfach sagen könne: "Ist mir doch egal, ob die sich jetzt impfen lassen oder nicht. Ist mir doch egal, ob die eine Drittimpfung machen lassen oder nicht. Ich mache eine Impfung, ich bin vor dieser Krankheit weitgehend sicher, und der Rest ist mir schnurz." Er glaube, die Antwort auf diese Frage sei Nein. "Das können wir nicht. Wir können nicht sagen, das ist uns schnurz." Denn es gebe noch zu viele Ungeimpfte, die "selbst wenn sie niemanden anstecken, die Krankenhäuser tatsächlich überlasten könnten".

Augstein ist nicht überzeugt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alle noch mal in den Lockdown geschickt werden, nur weil Sahra Wagenknecht sich nicht impfen lassen will." Gerade über Leute wie die Linken-Politikerin ärgert Blome sich. Über den Umweg über die Krankenhäuser und Schulen gerate "das ganze Land in Geiselhaft der Ungeimpften".

Ziel der Fahrt ist übrigens ein Testzentrum, doch das gibt es nicht mehr. In dem Laden ist jetzt ein Maßschneider. "Das ist auch ein Zeichen."

