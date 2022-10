Im Krieg gegen die Ukraine tritt Tschetschenen-Führer immer wieder als Hardliner in Erscheinung. Nun zeigt der 45-Jährige ein Video, das seine drei Söhne nach ihrem Einsatz im Donbass zeigen soll. Dabei präsentieren die Jugendlichen ihrem Vater gefangene Ukrainer.

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat auf seinem Telegram-Kanal ein Video veröffentlicht, in dem offensichtlich Kriegsgefangene zur Schau gestellt werden. In dem Clip sind Kadyrows minderjährige Söhne Achmat, Selimchan und Adam zusammen mit weiteren tschetschenischen Kämpfern zu sehen, wie sie ihrem Vater drei ukrainische Soldaten präsentieren. In dem Clip werden die Gefangenen als "Geschenk" bezeichnet.

Seine Söhne seien nach einer "ereignisreichen Reise" im Donbass nach Grosny zurückgekehrt, schreibt Kadyrow zu dem Video. Während ihres Einsatzes in der Ukraine hätten sie drei ukrainische Soldaten "neutralisiert". Nach Recherchen des Verifizierungsteams von RTL/ ntv handelt es sich bei den Gefangenen tatsächlich um Angehörige der ukrainischen Streitkräfte. Wann und wo genau das Video aufgezeichnet wurde, ist unklar.

"Ich habe mit den Gefangenen gesprochen. Während des Gesprächs erfuhr ich, dass sie zu den Mobilisierten gehörten", behauptet Kadyrow. "Gleichzeitig wurden ihnen auf der anderen Seite weder Proviant noch vollwertige Waffen gegeben."

Anfang Oktober hatte Kadyrow angekündigt, seine drei Söhne im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in den Krieg gegen die Ukraine schicken. Achmat, Selimchan und Adam seien bereit, ihre Kampffertigkeiten bei der "militärischen Spezialoperation" einzusetzen, schrieb Kadyrow am dritten Oktober. Der 45-Jährige, der für seinen brutalen Führungsstil bekannt ist, tut sich seit Beginn der russischen Invasion als glühender Kriegsbefürworter hervor. Nach mehreren Niederlagen hatte er die militärische Führung Russlands scharf kritisiert und Konsequenzen gefordert.

Kadyrow ist laut eigenen Angaben Vater von insgesamt 14 Kindern. Medien gehen jedoch davon aus, dass er noch weitere Nachkommen hat.