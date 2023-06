Seit dem Start der ukrainischen Gegenoffensive verstärkt Russland seine Kampfhubschrauber-Kräfte in der Südukraine. Für Putins Truppen bedeutet das einen klaren Vorteil im Luftraum, sagen britische Geheimdienste. Sie können Geschosse mit großer Reichweite gegen Ziele am Boden einsetzen.

Russland hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste im Luftraum über dem Süden der Ukraine einen Vorteil erlangt. Das geht aus dem neuesten Tagesbericht zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London hervor. Insbesondere bei Kampfhubschraubern, die Geschosse mit großer Reichweite gegen Ziele am Boden einsetzen könnten, seien die Russen derzeit im "ständigen Wettbewerb von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen" überlegen. Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert inzwischen fast 16 Monate.

Weiter heißt es in dem Bericht: "Seit dem Start der ukrainischen Gegenoffensive in der Südukraine hat Russland seine Kampfhubschrauber-Kräfte in der Region verstärkt." Auf Bildern sei zu erkennen, dass mehr als 20 zusätzliche Hubschrauber am Flughafen Berdjansk stationiert worden seien, etwa 100 Kilometer hinter der Front.

Seit Längerem hofft die Ukraine auf Lieferung von US-Kampfjets vom Typ F-16. Die USA sowie andere westliche Saaten signalisierten zwar Bereitschaft dazu, doch vorher müssen ukrainische Piloten ausgebildet werden. Die Umschulung der an sowjetischen Kampfjets ausgebildeten ukrainischen Piloten dürfte Monate in Anspruch nehmen. Experten verweisen zudem darauf, dass die Ausbildung von technischem Personal zur Wartung der F-16 noch länger dauern könnte.

Umstritten ist zudem, wie sehr westliche Kampfjets der Ukraine wirklich helfen können. Einige Experten argumentieren, dass die fortgeschrittenen Luftabwehrsysteme der Ukraine und Russlands die Möglichkeiten von Kampfjets beider Länder ohnehin erheblich einschränken, wie der wissenschaftliche Dienst des US-Kongresses bereits im März schrieb. Auf der anderen Seite argumentieren Befürworter von Kampfjet-Lieferungen, westliche Kampfjets könnten der Ukraine durchaus helfen. Eingesetzt werden könnten die F-16 beim Kampf um die Lufthoheit über der Ukraine, bei der Abwehr russischer Angriffe, beim Vorgehen gegen russische Stellungen und bei der Unterstützung von Bodentruppen. Noch hat Russland einen Vorteil im Luftraum, wie sich derzeit laut den britischen Geheimdiensten in der Südukraine zeigt.

Das Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Kriegsbeginn täglich einen Bericht zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.