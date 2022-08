"Das Foto war unangemessen": Sanna Marin am Dienstag in Helsinki.

Die finnische Ministerpräsidentin kommt aus dem Entschuldigungsmodus kaum noch raus. Ein Foto zweier sich küssender Frauen erregt Stirnrunzeln, weil es in Sanna Marins Abwesenheit in ihrem Amtssitz aufgenommen wurde. Medien fragen: Hat sie die Kontrolle verloren?

Wenige Tage nach der Veröffentlichung eines Party-Videos mit ihr ist die finnische Regierungschefin Sanna Marin wegen eines in ihrem Amtssitz in Helsinki entstandenen Fotos zweier sich küssender Frauen erneut unter Druck geraten. "Das Foto ist unangemessen, ich entschuldige mich dafür", sagte Marin vor Journalisten. Auf dem zuerst bei Tiktok veröffentlichten und später von finnischen Medien verbreiteten Bild sind eine finnische Influencerin und eine weitere Frau zu sehen, die sich küssen und ihre entblößten Brüste mit einem Schild mit der Aufschrift "Finland" bedecken.

Marin bestätigte, dass das Foto im Juli in ihrem Amtssitz Kesäranta in Helsinki aufgenommen wurde, während sie selbst gerade ein Musikfestival besuchte. Marin sagte, sie habe damals "Freunde" in ihren Amtssitz eingeladen, die dort "den Abend verbracht" und "in die Sauna gegangen" seien. Eine frühere Teilnehmerin am Miss-Finnland-Wettbewerb und heutige Online-Prominente hatte das Foto mit ihr zunächst auf ihrem Tiktok-Nutzerkonto veröffentlicht.

In einem Leitartikel in der einflussreichsten Zeitung des Landes, "Helsingin Sanomat", wurde kritisiert, Marin habe anscheinend "die Kontrolle verloren". Es bestehe das Risiko, dass weitere Menschen Bilder aus ihrem Privatleben veröffentlichen könnten.

Drogentest negativ

Vergangene Woche war ein Video verbreitet worden, das Marin beim ausgelassenen Feiern mit einer Gruppe von Freunden und bekannten Persönlichkeiten zeigt. Teilweise waren im Video zu hörende Kommentare als Hinweis auf Drogen interpretiert worden.

Regierungschefin Marin hatte entsprechende Deutungen zurückgewiesen und am Freitag einen Drogentest angekündigt, um nach eigenen Angaben "jeglichen Verdacht auszuräumen". Am Montag wurde das negative Ergebnis des Tests veröffentlicht.

Die 36-jährige Sozialdemokratin Marin ist die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands. Bei ihrem Amtsantritt 2019 war sie mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt. Sie war bereits vor Auftauchen des Videos wegen in ihrem Amtssitz abgehaltener Partys unter Beschuss geraten.