Eine der ersten russischen Ziele auf dem Weg nach Kiew ist die Stadt Melitopol. Nun meldet das russische Verteidigungsministerium, die Stadt sei eingenommen worden. Angeblich gab es keinen Widerstand.

Russland hat nach eigenen Angaben die Stadt Melitopol im Süden der Ukraine eingenommen. Die russische Armee habe "die vollständige Kontrolle" über die Stadt unweit der Halbinsel Krim übernommen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Morgen im russischen Fernsehen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters handelt es sich dabei um das erste bedeutende Bevölkerungszentrum, das seit Beginn der Moskauer Invasion in der Ukraine am Donnerstag eingenommen wurde. Melitopol ist eine mittelgroße Stadt in der Nähe des wichtigen ukrainischen Hafens Mariupol in der südukrainischen Region Saporischschja. In Melitopol leben schätzungsweise 150.000 Menschen.

Melitopol wurde seit Donnerstag angegriffen. Russische Einheiten waren demnach erst in Asow am Asowschen Meer gelandet und hatten die Stadt umzingelt. Kleine Gruppen russischer Soldaten besetzten kritische Punkte der Infrastruktur. Berichte über Kämpfe am Stadtrand von Melitopol gab es bereits Freitagmittag. Der Leiter der Regionalverwaltung von Saporischschja, Oleksandr Staruch berichtete zunächst, dass die russischen Angriffe zurückgeschlagen werden konnten.

Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge gab es keinen Widerstand gegen den russischen Einmarsch in die Stadt. Die Einwohner von Melitopol hätten "die russischen Truppen, die sich in der Stadt bewegten", begrüßt. "Einige ältere Bürger gingen auf die Straße und schwenkten rote Fahnen", zitiert die Agentur das russische Verteidigungsministerium. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht überprüft werden.

Zudem habe Moskau in der Nacht ukrainische Militäreinrichtungen mit Marschflugkörpern unter Beschuss genommen, so Konaschenkow. Dem Sprecher zufolge wurden die ukrainischen Militäreinrichtungen "mit luft- und seegestützten Marschflugkörpern" angegriffen. Es handle sich dabei um "Präzisionswaffen großer Reichweite".