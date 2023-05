Während sich in vielen Ländern die Menschen über ein um den 1. Mai verlängertes Wochenende freuen, herrscht in der gesamten Ukraine Luftalarm. Zwar kann die ukrainische Luftabwehr mehrere Raketen abfangen, dennoch gibt es Opfer unter der Zivilbevölkerung.

Bei erneuten russischen Luftangriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens ein Mensch getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. In der gesamten Ukraine wurde nach Angaben der Rettungsdienste in der Nacht Luftalarm ausgelöst. Unter anderem in den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Sumy waren ukrainischen Medienberichten zufolge Explosionen zu hören. Bereits am Sonntag hatte die Ukraine Luftangriffe auf mehrere Regionen des Landes gemeldet.

"Die Russische Föderation wendet weiterhin Terrortaktiken an", hieß es am Morgen im Tagesbericht des ukrainischen Generalstabs. Russland habe am Sonntag fünf Raketenangriffe verübt: auf die Städte Kramatorsk, Kostiantynivka und Pawlohrad. Zudem habe Russland 27 Luftangriffe durchgeführt und 45 Mal aus Mehrfachraketen auf Stellungen ukrainischer Truppen und auf bewohnte Gebiete gefeuert. Es habe Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gegeben. Zahlen hierzu nannte der Generalstab nicht.

In Cherson wurde ein Mensch getötet. Die russischen Streitkräfte hätten "im Laufe des vergangenen Tages 39 Beschüsse ausgeführt", die Stadt Cherson im Süden des Landes sei "achtmal" getroffen worden, erklärte Oleksandr Prokudin von der Militärverwaltung Cherson. "Infolge der russischen Aggression kam eine Person ums Leben und drei weitere, darunter ein Kind, wurden verletzt."

Schulen in Pawlohrad zerstört

Am Morgen meldete Kiew zudem weiteren russischen Raketenbeschuss, die meisten russischen Marschflugkörper seien jedoch abgefangen worden. "Heute Nacht hat der Feind einen weiteren massiven Luftangriff auf die Ukraine ausgeführt", erklärte Kiews Militärverwaltung. Die ukrainische Luftwaffe teilte auf mit, dass sie 15 von 18 russischen Raketen abgefangen habe. Die Raketenabwehr der Ukraine war zuletzt durch die Lieferung hochmoderner Abwehrsysteme durch die westlichen Verbündeten massiv verstärkt worden.

Auch die Region Dnipropetrowsk im Osten des Landes meldete erneute Luftangriffe. Nach Angaben der dortigen Regionalverwaltung wurden 25 Menschen verletzt und Dutzende von Gebäuden in der Stadt Pawlohrad beschädigt, darunter drei Kinder. Zwar sei es der Luftabwehr gelungen, sieben russische Raketen abzufangen. Weitere seien aber eingeschlagen. Unter den zerstörten Gebäuden seien unter anderem auch mehrere Schulen und Kitas sowie dutzende Wohnhäuser.

Die jüngsten russischen Angriffe erfolgten inmitten der Vorbereitungen Kiews auf eine geplante Frühjahrsoffensive. Kiew hatte in den vergangenen Monaten immer wieder sein Ziel betont, die russischen Truppen aus den besetzten Gebieten im Süden und Osten des Landes zu vertreiben. Hauptschauplatz der Kämpfe in der Ukraine ist derzeit der Osten des Landes.