Die umkämpften Swing States werden den Ausgang der US-Wahl entscheiden. Wie erwartet siegt US-Präsident Trump in Texas. Auch in Florida und Ohio setzt er sich durch. Herausforderer Biden sichert sich Minnesota - und liegt in Arizona deutlich vorn.

US-Präsident Donald Trump hat sich im Rennen um das Weiße Haus wie zu erwarten im Bundesstaat Texas mit 38 Wahlleuten durchgesetzt. Auch den wichtigen Swing State Florida mit seinen 29 Wahlleuten gewann er gegen den Demokraten Joe Biden. Das meldete unter anderem der Sender CNN.

Mit 29 Wahlleuten ist Florida einer der wichtigsten umkämpften Swing States. 2016 gewann Trump dort knapp. Er lag damals nur 1,2 Prozentpunkte vor der damaligen demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton.

Für Trump ist es ein wichtiger Etappensieg. Ohne den Staat wäre sein Weg zu 270 für den Sieg nötigen Wahlleuten äußerst schwierig geworden. Sein Herausforderer Biden hat auch ohne Florida noch Wege zum Sieg, wenn man von den Erhebungen vor der Wahl ausgeht.

Laut US-Medien hat Trump vor allem in Bezirken mit hohem Latino-Anteil in der Bevölkerung gut abgeschnitten. Besonders im bevölkerungsreichen County Miami-Dade erzielte Biden weniger Stimmen, als er gebraucht hätte, um den Staat zu gewinnen.

Die Swing States – also solche, deren politische Präferenzen bei früheren Wahlen hin- und hergependelt waren – sind für den Ausgang der Wahl besonders entscheidend. Der US-Präsident setzte sich bislang auch in den Swing States Ohio (18 Wahlleute) und Iowa (6) durch. Biden gewann in New Hampshire (4) und Minnesota (10). In letzterem konnte sich die Demokratin Hillary Clinton 2016 mit knappem Vorsprung vor Trump die zehn Stimmen der Wahlmänner und Wahlfrauen sichern.

Äußerst wichtig könnte das Ergebnis in Pennsylvania (20) werden, wo Trump vorne liegt. Allerdings sind hier erst etwa 65 Prozent der Stimmen ausgezählt - und die Auszählung der Briefwahlstimmen wird noch einige Zeit dauern.

Spannend wird es ebenfalls in Arizona mit seinen 12 Wahlleuten. Dort hat nach Auszählung von 73 Prozent der Stimmen Biden gute Chancen auf einen Sieg. Wie üblich dürften hier die Briefwahlstimmen noch überrepräsentiert sein. Fox News allerdings rief Biden dort bereits als Sieger aus. Die Ergebnisse stehen ebenfalls in North Carolina (15), Georgia (16) und Nevada (6) noch aus.