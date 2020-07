Geistig ist US-Präsident Trump nach eigenen Aussagen voll auf der Höhe. Einen entsprechenden Gedächtnistest meistert er "mit Bravour". Die Aufgaben sollen aber eigentlich eine Demenzerkrankung feststellen.

Person, Frau, Mann, Kamera, Fernsehen: Unter anderem mit dem Abrufen dieser fünf Wörter hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten einen kognitiven Test "mit Bravour bestanden". Die Gedächtnisaufgabe beweise, dass er die "geistige Ausdauer" habe, um die USA zu führen, sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News. Seinen Herausforderer Joe Biden von den Demokraten forderte er auf, einen ähnlichen Test zu machen.

Trump zitierte in dem Interview aus dem Test zum Nachweis seiner kognitiven Fähigkeiten: "Person. Frau. Mann. Kamera. Fernsehen" - diese Wörter habe er sich merken und dann wiederholen müssen. 10, 15 oder 20 Minuten später sei er dann erneut gefragt worden: "Erinnern Sie sich an die erste Frage?" Die Fragesteller hätten ihn nach seiner Antwort mit den richtigen fünf Wörtern gelobt: "Das ist erstaunlich. Wie haben Sie das gemacht?", zitierte der Präsident. Und fügte an, er sei eben "kognitiv einfach da".

Bereits am vergangenen Sonntag wurde der Test in einem Fox-Interview mit Trump thematisiert. Das "Montreal Cognitive Assessment" ist ein Aufgabenzettel, mit dem erste Anzeichen einer Demenzerkrankung festgestellt werden sollen. Der Reporter zeigte sich da wenig gnädig mit dem US-Präsidenten. "Es ist nicht gerade der härteste Test. Er beinhaltet ein Bild mit der Frage 'Was ist das?' - und es ist ein Elefant", sagte der Reporter, der den Test selbst absolviert hatte.

In den Onlinenetzwerken wurden Trumps Ausführungen schnell mit Spott kommentiert. "Da kann ich echt nicht mithalten", twitterte etwa die Komikerin Sarah Cooper. Cooper hatte Trump zuvor schon einmal in ihrem Video "How to cognitive" aufs Korn genommen. Als Beweis für einen erfolgreichen kognitiven Test zeigte die Trump-Imitatorin dabei stolz eine Seite aus einem Malbuch in die Kamera.