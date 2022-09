Einem Medienbericht zufolge soll Trump mit Geheimnissen über Macrons Liebesleben angegeben haben. Woher er die intimen Informationen des französischen Präsidenten hat, ist unklar. Möglich sei aber ein Zusammenhang mit den beschlagnahmten Geheimdokumenten auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago.

Donald Trump soll sich gegenüber engen Mitarbeitern damit gerühmt haben, Informationen über Emmanuel Macrons Liebesleben aus Geheimdokumenten zu haben. In einem Bericht des US-Magazins "Rolling Stone" habe sich unter den vom FBI sichergestellten Dokumenten in Mar-a-Lago Anfang August auch Material des französischen Präsidenten befunden. Die Akte mit der Aufschrift "Info re: President of France" steht unter Verschluss.

Ob der Ex-US-Präsident die Informationen zu Macrons Privatleben aus den beschlagnahmten Unterlagen hat, ist unklar. Engen Mitarbeitern soll er dem Bericht zufolge jedoch mehrmals damit geprahlt haben - sowohl während als auch nach seiner Zeit im Weißen Haus -, dass die Details aus Geheimdokumenten stammen würden. Trump sprach angeblich von "unanständigem" Verhalten des französischen Präsidenten, "das nicht sehr viele kennen", wie zwei nicht namentlich genannte Quellen dem US-Magazin sagten.

Die Existenz der vertraulichen Geheiminformationen sollen einen "transatlantischen Freakout" zwischen Washington und Paris ausgelöst haben. Beide Seiten arbeiten dem Bericht zufolge unter Hochdruck daran herauszufinden, was Trump über Macron in welchen Geheimdokumenten in Erfahrung gebracht haben könnte.

Ein Sprecher der französischen Botschaft sagte: "Wir kommentieren keine Gerichtsverfahren in den USA. Die Botschaft hat die Verwaltung nicht um Informationen zu den Dokumenten gebeten, die in der Residenz des ehemaligen Präsidenten Trump gefunden wurden." Auf Anfragen wollten sich weder das US-Außenministerium noch Trumps Büro zu den Berichten äußern.

Noch ist unklar, ob die Unterlagen über Macron, die in Mar-a-Lago gefunden wurden, unter Geheimhaltung fallen oder nicht. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass sich Trump auf anzüglichen Klatsch über das Privatleben ausländischer Staatschefs auslässt. "Es ist oft schwer zu sagen, ob er Quatsch erzählt, oder nicht", zitiert "Rolling Stone" eine seiner Quellen aus dem Umfeld des Ex-Präsidenten.