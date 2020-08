Den kommenden Wahlkampf muss Donald Trump ohne seine große Fürsprecherin Kellyanne Conway bestreiten. Die Beraterin des US-Präsidenten verlässt das Weiße Haus aus privaten Gründen. Ihr Ehemann, ein entschiedener Trump-Gegner, zieht sich ebenfalls aus dem politischen Geschehen zurück.

Kellyanne Conway, Beraterin des US-Präsidenten Donald Trump, ist aus privaten Gründen von ihrem Amt zurückgetreten. Ende des Monats werde sie das Weiße Haus verlassen, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren, erklärte Conway. Der Zeitpunkt kommt denkbar ungünstig für Trump - am 3. November steht er gegen Joe Biden zur Wiederwahl.

Conway zählt zu Trumps loyalsten Weggefährten und hatte bereits erfolgreich als Wahlkampf-Managerin 2016 an dessen Seite agiert. Beim bevorstehenden Parteitag der Republikaner sollte sie als Fürsprecherin Trumps auf der Bühne stehen.

Ehemann George Conway ist entschiedener Trump-Kritiker und hatte stets betont, er halte Trump "für sein Amt geistig ungeeignet". Zudem ist er Teil des Lincoln Project, einer Gruppe Republikaner, die sich gegen den US-Präsidenten formierte haben. Die Gruppe werde Conway nach eigenen Angaben jedoch verlassen. Trump hatte ihn dagegen als "Ehemann aus der Hölle" bezeichnete.

"Wir sind bei vielen Dingen nicht einer Meinung, aber einig bei dem, was am wichtigsten ist: die Kinder", schrieb Kellyanne Conway in ihrer Erklärung. Ihre vier Kinder würden in ein neues Schuljahr starten und Homeschooling sei eine besondere Herausforderung in diesen Zeiten. Mit der Zeit werde sie zukünftige Pläne bekannt geben. "Im Moment und für meine geliebten Kinder wird es weniger Drama und mehr Mama geben", schrieb sie.