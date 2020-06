Einige Mitglieder aus dem Regierungsumfeld haben bereits Bücher über den US-Präsidenten geschrieben. Nun will erstmals ein Familienmitglied die "dunklen Geschichten" des Familienclans enthüllen. Die Autorin ist Donald Trumps einzige Nichte.

Die einzige Nichte von US-Präsident Donald Trump wird einem Verlag zufolge Ende Juli ein Buch zur "dunklen Geschichte" des Familienclans veröffentlichen. Mary Trump, eine promovierte Psychologin, werde darin erläutern, wie ihr Onkel "der Mann wurde, der jetzt die Gesundheit der Welt, die wirtschaftliche Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht", hieß es beim Verleger Simon & Schuster.

Mary Trump ist die Tochter von Fred Trump Junior, Donald Trumps älterem Bruder, der 1981 an Herzversagen starb. Sie habe einen Großteil ihrer Kindheit im Anwesen der Familie in New York verbracht und sei dort Zeugin zahlloser Familienfeiern und Zusammenkünfte gewesen, hieß von Verlagsseite. Wie die "New York Times" berichtet, fungierte Mary Trump bereits als Informantin der Zeitung. Demnach gab die 55-Jährige Auskunft über Donald Trumps Finanzlage und stellte vertrauliche Steuerdokumente zur Verfügung, was ebenfalls im Buch erwähnt werden soll.

Das 240 Seiten lange Werk soll am 28. Juli erscheinen. Der Titel lautet auf Deutsch übersetzt: "Zu viel und nie genug - Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat". Mary Trump sei das einzige Mitglied der Familie, "das willens ist, die Wahrheit über eine der mächtigsten und kaputtesten Familien der Welt preiszugeben", erklärte der Verleger auf seiner Webseite. Die bevorstehende Veröffentlichung des Buchs war in den USA am Montag bekannt geworden.

Mehrere Mitglieder aus dem Umfeld der Regierung haben bereits Bücher über den Präsident verfasst, darunter der geschasste FBI-Direktor James Comey und der ehemalige stellvertretende FBI-Direktor Cliff Sims. Aktuell steht auch ein neues Buch über First Lady Melania Trump in den Startlöchern.