US-Präsident Trump hat unter den evangelikalen Christen viele Anhänger. Die erzkonservative Predigerin Paula White-Cain betet auf ihre ganz eigene Art dafür, dass er die Wahl gewinnt. Ein Video davon wird in sozialen Netzwerken millionenfach geklickt - und das bei weitem nicht nur von Trump-Fans.

Während in den nun entscheidenden US-Bundesstaaten noch ausgezählt wird, sorgen in sozialen Netzwerken Aufnahmen der Trump-nahen evangelikalen Predigerin Paula White-Cain für große Belustigung. In einer Predigt betet sie eindringlich für den Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen. Dabei wiederholt White-Cain ekstatisch einige Passagen immer und immer wieder, etwa: "Ich höre den Klang des Sieges" oder "Der Herr sagt, es ist getan". White ist eine Vertraute Trumps. Die erzkonservative Predigerin hielt etwa bei seiner Amtseinführung im Januar 2017 eine Rede. Evangelikale Christen sind eine wichtige Wählergruppe für Trump.

Das vielfach geteilte Video zeigt einen kurzen Ausschnitt eines zweieinhalbstündigen Gottesdienstes der Kirche "City of Destiny" in Apopka im Bundesstaat Florida. Darin spricht White-Cain von Wahlbetrug, Fehlberechnungen und Leuten, die versuchten, die Wahl zu kapern. "Wir entfesseln die Macht und die Autorität des Herrn gegen jeden Dämon, der dieser Wahl begegnet ist", predigt sie. Trump hatte wiederholt die Rechtmäßigkeit der Wahl angezweifelt. Der Gottesdienst fand am Mittwochabend (Ortszeit) statt.

Bei Twitter fanden viele Nutzer den Auftritt "sehr bizarr". Andere scherzten, es habe etwas von Hexerei. "Es funktioniert nicht, außer es wird eine Jungfrau geopfert", hieß es in einem Tweet. "Eine gruselige Art des Christentums", war in einem anderen zu lesen. Das Video wurde bis zum Donnerstagnachmittag (MEZ) mehr als 19 Millionen Mal geklickt.

Für Verwunderung - und Belustigung - in den sozialen Medien sorgt außerdem ein Mann, der in dem Videoausschnitt hinter White-Cain auf der Bühne mit einem Handtuch immer wieder hin- und herläuft. Es handelt sich dabei um White-Cains Sohn Bradley Knight, der vor ihr predigte.