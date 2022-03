Der Ukraine ist womöglich ein weiterer schwerer Schlag gegen die russischen Truppen gelungen. Im russischen Internet trauern frühere Kameraden um Generalmajor Andrey Sukhovetskiy, der unter anderem eine Spezialeinheit befehligt haben soll. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Bei den Kämpfen in der Ukraine ist womöglich ein bedeutender russischer Kommandeur getötet worden. Wie das ukrainische Militär erklärt, handelt es sich um Generalmajor Andrey Sukhovetskiy, der eine Spezialeinheit der Speznas befehligt haben soll.

Der Tod ist bisher nicht offiziell bestätigt, wird allem Anschein nach aber im russischen Internet diskutiert. So soll es bereits eine Trauermitteilung eines früheren Kameraden von Sukhovetskiy im russischen Netzwerk VKontakte geben. "Wir haben mit großer Trauer die Botschaft erhalten, dass unser Freund, Generalmajor Andrey Sukhovetskiy, bei einer Spezialmission auf ukrainischem Territorium gestorben ist", heißt es in einem Beitrag einer Gruppe von Kriegsveteranen namens "Combat Brotherhood". Im Deutschen bedeutet dies so viel wie "Kampf-Bruderschaft". Weitere Einzelheiten zu den Umständen des Todes werden nicht gemacht.

Nach Angaben von Christo Grozev, der Geschäftsführer der Rechercheplattform Bellingcat, hat sich zudem ein Sprecher der russischen Fallschirmspringer-Gewerkschaft zu dem Vorfall geäußert. Er bezeichnet den Tod "großen Rückschlag für Russland", sollte er auch von offizieller Seite bestätigt werden.

Generalmajor bezeichnet bei den russischen Streitkräften den niedrigsten Dienstgrad der Generäle. Sukhovetskiy soll nicht nur die Spenaz-Einheit befehligt haben, sondern auch stellvertretender Kommandeur der 41. kombinierten Waffenarmee der russischen Bodentruppen gewesen sein. Die Truppe wurde 1942 als Teil der Roten Armee der Sowjetunion gegründet und hatte ihre Basis zuletzt in Nowosibirsk, einer Stadt im Süden von Sibirien.