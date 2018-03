Wirtschaft

Einstieg mit Partner: Amazon liefern Lebensmittel in Frankreich

In den französischen Lebensmittelmarkt kommt Bewegung. Während Marktführer Leclerc einen eigenen Lieferdienst in Paris startet, gibt Amazon die Partnerschaft mit Monoprix bekannt, um ebenfalls Lebensmittel in großem Stil liefern zu können.

Amazon steigt in den Markt für Lebensmittel-Lieferungen in Frankreich ein. Für den schon länger erwarteten Schritt vereinbarte der US-Onlineriese eine Partnerschaft mit einer der größten französischen Supermarktketten, Monoprix. Die zum Casino-Konzern gehörende Gruppe werde ab diesem Jahr ihre Produkte an Kunden in Paris über Amazon Prime Now anbieten, teilten Amazon und Monoprix mit.

Seit Amazon mit der Übernahme der Biokette Whole Foods Market im Sommer in den USA in großem Stil in den Handel mit frischen Lebensmitteln eingestiegen war, hatte die Branche einen ähnlichen Schritt für Europa erwartet.

Milliardeninvestitionen

Französische Medien hatten über Gespräche von Amazon mit mehreren Supermarktbetreibern berichtet, neben Monoprix auch mit den Rivalen Intermarche und Systeme U. "Jeder hat versucht, mit Amazon ins Geschäft zukommen, und Monoprix hat gewonnen", sagte der Chairman der Supermarktkette, Regis Schultz, in einem Radio-Interview.

In Erwartung der neuen Konkurrenz aus den USA hat der französische Einzelhandel seine Online-Aktivitäten in der letzten Zeit enorm vorangetrieben. So kündigte Carrefour im Januar an, in den nächsten fünf Jahren 2,8 Milliarden Euro in den Ausbau des Online-Handels zu investieren. Marktführer Leclerc startete just am Montag seinen eigenen Lieferdienst in Paris.

