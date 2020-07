Commerzbank-Chef Zielke bietet Rücktritt an

Druck nach Kritik vom Investor Commerzbank-Chef Zielke bietet Rücktritt an

Commerzbank-Chef Martin Zielke bietet überraschend seinen Rücktritt an. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmittmann will sein Amt niederlegen, teilt die Bank in einer Pflichtveröffentlichung mit. Zielke geriet jüngst unter den Druck des US-Investors Cerberus.

Erdbeben bei der Commerzbank: Sowohl Vorstandschef Martin Zielke als auch der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmittmann werden das Unternehmen in absehbarer Zeit verlassen. Martin Zielke habe angeboten, einvernehmlich aus dem Vorstand auszuscheiden, falls dies aus Sicht des Aufsichtsrats im Interesse der Bank liegt, teilte die Commerzbank mit. Der Präsidial- und Nominierungsausschuss habe daraufhin die Empfehlung ausgesprochen, die Bestellung von Zielke spätestens zum Ende des Jahres zu beenden. Der Aufsichtsrat wird dazu in seiner Sitzung am 8. Juli einen Beschluss fassen. Zudem habe Aufsichtsratchef Stefan Schmittmann angekündigt, sein Mandat im Kontrollgremium mit Wirkung zum 3. August 2020 niederzulegen.

Zielke stand zuletzt unter verstärktem Druck, nachdem der US-Investor Cerberus die Führung der Bank kritisiert hatte. Zu den Gründen für das Rücktrittsangebot von Zielke enthielt die Mitteilung der Bank keine Angaben.

Im März 2016 war Zielke zum Vorstandsvorsitzenden berufen worden. Das Amt übernahm er im Mai desselben Jahres. Seit April 2020 ist er außerdem Präsident des Bundesverbands deutscher Banken.