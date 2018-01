Wirtschaft

Kantinen-Konzern aus London: Compass-Chef stirbt bei Flugzeugabsturz

Einer der größten Catering-Konzerne der Welt muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Die im Südwesten Londons ansässige Compass Group verliert beim Absturz eines Wasserflugzeugs in Australien ihren Chef.

Richard Cousins, der Chef des britischen Dienstleistungskonzerns Compass Group, ist bei einem Flugzeugunglück in Australien ums Leben gekommen. Neben dem Manager starben vier Familienmitglieder, wie das Unternehmen bestätigte. Aufsichtsratschef Paul Walsh äußerte seine Bestürzung über das Unglück und sprach der Familie sein Mitgefühl aus. "Wir sind tief geschockt", heißt es in einer Mitteilung des Catering-Konzerns. "Die furchtbare Nachricht versetzt uns in Trauer."

Cousins befand sich Medienberichten zufolge an Bord eines Wasserflugzeugs, dass kurz vor dem Jahreswechsel über einem Seitenarm des Flusses Hawkesbury nordwestlich von Sydney in Schwierigkeiten geriet und abstürzte. Die Absturzstelle liegt nach Angaben der Behörden nahe der Ortschaft Cowan.

Es gab keine Überlebenden: Neben Cousins verloren bei dem Unglück seine Verlobte, ihre Tochter, die beiden Söhne Cousins sowie der australische Pilot der Maschine ihr Leben. Das Wrack des Flugzeugs liegt nach Behördenangaben am Grund des Flusses in rund 13 Metern Tiefe. Die Leichen der Verunglückten wurden bereits geborgen. Um die Unglücksursache zu klären, soll nun auch das Flugzeug gehoben werden.

Großküchen-Logistik aus London

Cousins wurde 58 Jahre alt und stand wenige Wochen vor seinem Abschied von der Compass-Spitze: Ende März 2018 wollte er zurücktreten. Sein Nachfolger stand schon fest. Dominic Blakemore, der bislang das Europa-Geschäft der Compass Group verantwortete, soll nun bereits sofort statt erst im April die Verantwortung für den Gesamtkonzern übernehmen.

Die Compass Group bezeichnet sich selbst als weltgrößtes Catering-Unternehmen: Der Konzern mit rund 550.000 Beschäftigten betreibt in mehr als 50 Staaten Kantinen, Restaurants und Großküchen, die etwa Krankenhäuser, Schulen, Bohrinseln, Universitäten, Stadien und Kasernen mit kompletten Mahlzeiten und anderen Nahrungsmittelangeboten versorgen.

Die Compass Group kam zuletzt auf einen Jahresumsatz von 22,6 Milliarden britische Pfund (rund 25,4 Milliarden Euro). Sitz des Unternehmens ist Chertsey im Südwesten des Großraums London.

