Getrieben von starken Vorgaben der Wall Street und eines 30-Jahreshochs des japanischen Nikkei springt der deutsche Leitindex erstmals über 14.000 Punkte. Damit steigen die Börsen weltweit "in Stunden, in denen die US-Demokratie in ihren Grundfesten erschüttert wird", sagt ein Analyst.

Der deutsche Leitindex Dax überspringt die Marke von 14.000 Punkten. Anleger lässt das Chaos in Washington damit offensichtlich kalt. "Die Anleger setzen auf schnelle US-Konjunkturprogramme", sagt Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi.

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat sich zuvor für zusätzliche Staatsausgaben stark gemacht. Nachdem die Demokraten auch die Kontrolle über den US-Senat gewonnen und damit über den gesamten Kongress, hat Biden nun mit weniger politischem Widerstand zu rechnen. Zudem helfen positive Konjunkturdaten sowie die Zulassung eines zweiten Impfstoffs in der Europäischen Union. Marktbeobachter warnen: Anlagenotstand und Risikoneigung bleiben trotz aller noch bestehenden Unwägbarkeiten durch die Pandemie trotzdem hoch.

"Die Aktienmärkte weltweit steigen in Stunden, in denen die US-Demokratie in ihren Grundfesten erschüttert wird", sagt Markus Schön vom gleichnamigen Vermögensverwalter. Schließlich seien die Demokratie und ihre Grundlagen in der Basis gewaltsam angegriffen worden. "Politisch ist die Situation in den USA so angespannt wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. 15 bis 20 Millionen US-Amerikaner sind für das demokratische System endgültig verloren und bieten ein Gefahrenpotenzial, das die Aktienmärkte weltweit in Angst und Schrecken versetzen müsste", sagt Schön.

Anhänger von Donald Trump hatten in der Nacht das Kapitol gestürmt, während der Kongress sich anschickte, Bidens Wahlsieg formell zu bestätigen. Die Wall Street gab daraufhin Gewinne ab, ein Kursrutsch blieb allerdings aus. Das scheint der ultimative Inbegriff von vier Jahren Trump'scher Präsidentschaft zu sein. Aber niemand glaubt, dass die Wahlergebnisse dadurch umgestoßen werden", kommentiert Takashi Hiroki, Chefstratege beim Handelshaus Monex.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg am Morgen um 1,6 Prozent auf 27.490 Punkte. Zwischenzeitlich kletterte er sogar auf den höchsten Stand seit August 1990. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,7 Prozent zu. Die Börse in Schanghai gewann ein halbes Prozent.