Am Frankfurter Aktienmarkt herrscht gute Laune. Anleger kaufen beherzt ein und treiben damit den Dax auf den höchsten Stand seit mehreren Wochen.

Die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung von der Corona-Krise beflügelt die europäischen Aktienmärkte. Der deutsche Leitindex Dax stieg satte 3,7 Prozent, überwand damit die Marke von 12.000 Punkten und tendierte bei 12.018 Zählern. Das ist der höchste Stand seit drei Monaten. Der EuroStoxx50 legte 2,4 Prozent zu auf 3153 Punkte. "Der Dax ist zurück im Rally-Modus", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. "Die Börsianer kennen nur den Blick nach oben". Allerdings sei die Börsenerholung nicht von Fundamentaldaten untermauert. "Und das macht sie so gefährlich."

Weltweit hat die Coronavirus-Pandemie die schwerste Konjunkturkrise seit Jahrzehnten ausgelöst; die Bundesregierung erwartet 2020 die tiefste Rezession der Nachkriegszeit. Um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Schwung zu bekommen, beraten die Spitzen von Union und SPD heute über ein Konjunkturpaket im Volumen von bis zu 100 Milliarden Euro. Derweil dürfte die Europäische Zentralbank am Donnerstag ihr Notfall-Kaufprogramm PEPP weiter aufstocken.

Im Dax lagen alle 30 Einzelwerte im Plus. Lufthansa stiegen um 5,1 Prozent, nachdem der Aufsichtsrat dem angebotenen Stabilisierungspaket zugestimmt und damit auch die angekündigten Zusagen an die EU-Kommission akzeptiert hat. Der Vorstand hatte das Paket bereits am Freitag akzeptiert. Nun steht noch die Zustimmung der Aktionäre aus.

Autowerte beliebt

Doch während die Fluggesellschaften langsam wieder ihren Flugverkehr aufnehmen wollen, gibt es bereits neue Vorgaben von der UN-Luftverkehrsorganisation. Diese empfiehlt, einen Meter Abstand zwischen den Passagieren zu lassen. "Damit würden die Flugzeuge nur zur Hälfte ausgelastet und könnten nicht kostendeckend fliegen", so ein Aktienhändler. Das belastet zunächst aber nicht, Air France, die Brritish-Airways-Mutter IAG, Easyjet und Ryanair legten zwischen gut 2 und knapp 4 Prozent zu.

Die Airbus-Aktien stiegen in Frankfurt um rund 12 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass immer mehr europäische Länder sich wieder für den Tourismus öffnen und so der Luftverkehr wieder anläuft. Davon profitierten auch die Flugzeugbauer. Auch die Titel des Triebwerksbauers MTU waren gefragt.

Zu den größten Gewinnern in Frankfurt gehörten die Autowerte. Die Anteilsscheine von Daimler legten gut 10 Prozent zu und markierten den höchsten Stand seit drei Monaten, die Titel von BMW und VW gewannen jeweils etwa 6,5 Prozent. Im Ringen um das Konjunkturpaket zeichnen sich Auto-Kaufprämien ab. Das Wirtschaftsministerium strebt an, Autokäufe mit insgesamt fünf Milliarden Euro zu unterstützen. Umstritten ist, ob davon auch Autos mit Verbrennermotoren profitieren.