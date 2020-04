Kritiker bemängeln, eine Abwrackprämie für Autos wirke nur kurzfristig und nutze trotz der schönen Bezeichnung "Umweltprämie" dem Klima nicht. Das stimmt. Dennoch ist sie wichtig, um der deutschen Wirtschaft aus der Krise zu helfen.

Von allein wird sie sich kaum erholen, die Wirtschaft. Das zeigt sich beim Einzelhandel. Auch in den Geschäften, die wieder öffnen dürfen, bleiben die Kunden weg. Umsätze auf Vor-Corona-Niveau oder gar spürbare Nachholeffekte für die Verluste der vergangenen Wochen sind nicht in Sicht - zumindest nicht von allein. Das gilt auch für die Gastronomie, für Dienstleistungen wie etwa Friseure und auch für die Autobauer.

Der Staat muss deshalb die Konjunktur aktiv über die Nachfrage der Konsumenten wieder in Gang bringen. Denn Stützungsmaßnahmen wie Kredite, Zuschüsse und Kapitalspritzen für die Unternehmen (also für die Angebotsseite) sind wichtig, werden für das derzeit so viel beschworene Wiederhochfahren der Wirtschaft aber nicht ausreichen. Eine Wiederauflage der Abwrackprämie ist vor diesem Hintergrund ein praktikables, schnell umzusetzendes und erwiesenermaßen wirkungsvolles Instrument, um auch den Konsum (die Nachfrage) anzukurbeln. Trotz vieler Risiken und Nebenwirkungen darf die Bundesregierung angesichts der dramatischen Situation darauf nicht verzichten.

Der große Vorteil der Abwrackprämie ist, dass sie bereits erprobt wurde. Aus der Finanzkrise wissen wir, was sie kann - und vor allem auch, was nicht. Zu Letzterem gehört vor allem, dass sie trotz ihres offiziellen Namens "Umweltprämie" nicht zum Klima- oder Umweltschutz beigetragen hat. Dafür braucht es andere politische Maßnahmen, die in der Krise nicht in Vergessenheit geraten sollten. Schon gar nicht kann sie die großen Autokonzerne davor bewahren, in dem ohnehin stattfindenden, gewaltigen Strukturwandel unterzugehen.

Das können nur die Entscheider der Unternehmen selbst. An der seit Jahren andauernden Stagnation des Autoabsatzes in Deutschland wird eine Prämie auch nicht nachhaltig etwas ändern. Allerdings kann eine Kaufprämie für Neuwagen das, was angesichts der akuten Krise am notwendigsten ist: den in Rekordtempo eingebrochenen Absatz der Branche schnell beflügeln und damit kurzfristig Hunderttausende Jobs retten.

Eine neue Abwrackprämie darf die Unternehmen selbstverständlich nicht davon abhalten, den Wandel zu einer nachhaltigen Mobilität aktiv zu betreiben. Sie muss außerdem von langfristigen Maßnahmen wie Steuersenkungen und gezielten Hilfen für andere Branchen begleitet werden. Eine Autokaufprämie könnte dann als Vorbild für andere Bereiche dienen. Dann kann sie einen wichtigen Beitrag leisten, die fatale Dynamik einer sich selbst verstärkenden Krise zu stoppen und die Konjunktur neu zu starten.