Nach der Cyber-Attacke Evotec will im Juni zurück in den MDAX

Das Biotech-Unternehmen Evotec wird nach eigenen Angaben Opfer eines Cyber-Angriffs. Berichte über die Geschäfte müssen verschoben werden. Dafür fliegt das Unternehmen aus wichtigen Börsen-Indizes. Nun wird die schnelle Rückkehr ins Auge gefasst - und von einem starken Start ins Geschäftsjahr berichtet.

Nach der verzögerten Vorlage des Geschäftsberichts für das vergangene Jahr erwartet das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec die Rückkehr in den Nebenwerteindex MDAX schon im Juni. Die Deutsche Börse hatte die Aktien kürzlich aus dem MDAX und dem Technologieindex TecDAX geworfen, nachdem Evotec den geprüften Geschäftsbericht nicht wie vorgeschrieben bis Ende April vorlegen konnte - nach eigenen Angaben wegen eines Cyber-Angriffs. Mit knapp zwei Wochen Verspätung veröffentlichte Evotec den Bericht am gestrigen Abend kurz vor Mitternacht.

Am 5. Juni werden die Indizes der Börse das nächste Mal überprüft, am 19. Juni könnte die Evotec-Aktie wieder in den MDAX einziehen. Das Unternehmen hat einen Börsenwert von knapp 3,4 Milliarden Euro.

Nach der Hacker-Attacke erwartet Evotec "eine schnelle Rückkehr zu voller Produktivität und Geschäftserholung", hieß es in der Mitteilung. Doch sei nicht auszuschließen, dass der Vorfall Folgen für die Geschäftsprognosen für das laufende Jahr habe. Für 2023 erwartet Evotec aktuell 820 Millionen bis 840 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 115 Millionen bis 130 Millionen Euro.

Parallel veröffentlichte das Unternehmen einen Bericht über das erste Quartal, allerdings ohne Geschäftszahlen. "Evotec hatte einen starken Start in das Jahr", heißt es dort. Mehrere Partnerschaften mit großen Pharmakonzernen seien verlängert oder erweitert worden. "Umfang und Reichweite der Transaktionen war erheblich größer als im Vergleichszeitraum 2022." Angaben zu Umsatz oder Gewinn sind in den Mitteilungen zum ersten und dritten Quartal nach dem Regelwerk der Deutschen Börse nicht mehr vorgeschrieben, aber üblich. Zahlen will Evotec wieder im August vorlegen, wenn der Halbjahresbericht veröffentlicht wird.