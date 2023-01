Die Gasspeicher in Deutschland sind noch gut gefüllt, der warme Winter tut sein Übriges. Für die Bundesnetzagentur Grund genug, vorsichtig Entwarnung zu geben - eine Verschlechterung der Situation sei aber nicht ausgeschlossen.

Der warme Winter und die gefüllten Gasspeicher stimmen die Bundesnetzagentur optimistisch. In der 52. Kalenderwoche 2022 sei erheblich weniger Gas verbraucht worden als in den Vorjahren, twitterte Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller. Darum spreche die Bonner Behörde "ab heute von einer 'weniger angespannten' Lage."

"Eine Gasmangellage in diesem Winter wird zunehmend unwahrscheinlich", fügte die Bundesnetzagentur in ihrem täglichen Lagebericht hinzu. Sie warnte jedoch, dass eine Verschlechterung der Situation nicht ausgeschlossen werden könne und ein sparsamer Gasverbrauch wichtig bleibe.

Bislang hatte die Bundesnetzagentur die Lage bei der deutschen Gasversorgung als angespannt bezeichnet, eine weitere Verschlechterung der Situation sei nicht ausgeschlossen. Doch in der vergangenen Woche lag der Gasverbrauch nach Angaben der Bundesnetzagentur um 30 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre. Dazu trugen auch die hohen Temperaturen bei, die um 3,8 Grad Celsius wärmer waren als in den Vorjahren. Aber auch temperaturbereinigt habe der Verbrauch in der 51. und 52. Kalenderwoche 20,4 Prozent unter dem Referenzwert der letzten vier Jahre gelegen.

Die deutschen Gasspeicher verbuchen insgesamt weiterhin leicht steigende Füllstände. Allerdings war der Zuwachs zuletzt nur noch minimal. Wie aus Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging, waren die Speicher Ende Dienstag zu 90,72 Prozent gefüllt - ein Plus von 0,06 Prozentpunkten zum Vortag. Die Gasreserven sind damit den 14. Tag in Folge gestiegen, nachdem sie zuvor über mehrere Wochen gesunken waren.