Wirtschaft

Tagebau als eine Ursache: Mehrere Lausitz-Seen trocknen aus

Das Brandenburger Umweltministerium schlägt Alarm: In der Lausitz sind sechs Seen akut gefährdet. Deren Wasserspiegel sank um fast anderthalb Meter. Die Gewässer befinden sich in der Nähe des Braunkohletagebaus Jänschwalde.

In Brandenburg verlieren einem Bericht zufolge sechs Seen in der Nähe des Braunkohletagebaus Jänschwalde massiv Wasser. Die Wasserspiegel sanken seit 2011 um bis zu 1,40 Meter, wie der RBB berichtete. Teilweise sei der Fortbestand der Gewässer gefährdet. Wie das Umweltministerium in Potsdam dem Sender bestätigte, gilt der Tagebau als eine Ursache für die Wasserverluste bei mindestens vier Gewässern, unter anderem beim Pinnower See und beim Großsee.

Bei zwei weiteren Seen sei der Wasserrückgang wahrscheinlich ebenfalls auf den Tagebau zurückzuführen, erklärte das Ministerium. Das Energieunternehmen Leag hat nach eigenen Angaben hingegen keinen Anhaltspunkt, dass der sinkende Wasserspiegel auf den Tagebau Jänschwalde zurückzuführen sei.

"Nach unserer Information liegt kein Bergbaueinfluss für diese Seen vor", sagte Chefgeologe Ingolf Arnold dem RBB. Die Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag) pumpt dem Sender zufolge jährlich mehr als 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser aus den Braunkohlegruben und greift damit massiv in den Lausitzer Wasserhaushalt ein.

Der Umweltverband Grüne Liga forderte einen Stopp der Grundwasserabsenkung, von der Badeseen, Wälder und Schutzgebiete "gleichermaßen betroffen" seien. Das Voranschreiten der Tagebauentwässerung nach Norden müsse gestoppt werden, erklärte die Organisation in Cottbus. Von den Landesbehörden forderten die Umweltschützer rechtliche Konsequenzen gegenüber dem Energieversorger.

In der Leag ist das ehemalige Braunkohlegeschäft des schwedischen Energieunternehmens Vattenfall in der Lausitz gebündelt.

Quelle: n-tv.de