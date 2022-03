Podcast "What the Finance"

Podcast "What the Finance" "Wer die eigenen Finanzen meistert, wird unabhängig"

Wie fühlt es sich an, mit Geld umzugehen? Auch mit richtig viel Geld? Sind Reichtum und Vermögen immer das Ziel? Macht Geld glücklich und wenn ja, wie? Wer die eigenen Finanzen meistert, erreicht Unabhängigkeit und Freiheit! Und nebenbei kann das auch ganz schön viel Spaß machen.

Von der kleinen Anlage über Nachhaltigkeit, NFTs bis zur Privatinsolvenz, Geld in der Partnerschaft und dem Anlernen unserer Kinder: Im Podcast "What the Finance" bespricht Sabrina Marggraf als neuer Host Folge für Folge mit spannenden Persönlichkeiten, was wichtig ist, um sich in Sachen Finanzen sicher zu fühlen. Immer mit tollen Frauen, aber bestimmt auch mit tollen Männern. Sabrina Marggraf berichtet seit vielen Jahren für ntv von der Börse und ist so immer live dabei, wenn neue, spannende Themen auftauchen. "What the Finance" ist eine Kooperation von der Brigitte Academy und ntv.

ntv.de: Sabrina, warum machst Du jetzt einen Podcast?

Sabrina Marggraf: Ich bin in der Welt der Wirtschaft und der Finanzmärkte beruflich zu Hause - die Frankfurter Börse ist sozusagen mein zweites Wohnzimmer. Von dort berichte ich seit 2008 für ntv über die aktuelle Entwicklung der Märkte und Konjunktur. Im Podcast "What the Finance" kann ich nun noch stärker auf die Hintergründe eingehen und die wirtschaftlichen Zusammenhänge ausführlicher erläutern. Ein Finanz-Lern-Podcast und ich passen zusammen wie die Faust aufs Auge.

Warum liegt Dir das Thema Frauen und Finanzen so am Herzen?

Selbstverständlich ist es wichtig für alle, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Für Frauen aber noch einmal ganz besonders. Frauen sind viel häufiger von Altersarmut betroffen, weil sie im Schnitt weniger verdienen. Nur wer die eigenen Finanzen meistert erreicht Unabhängigkeit. Von jemandem und letztendlich auch vom Geld. Und davor braucht niemand Angst haben. Ganz im Gegenteil. Wirtschaft ist spannend und kann auch richtig Spaß machen.

Was erwartet mich im Podcast?

"What the Finance?" ist ein Finanz-Lern-Podcast und soll Lust machen, die eigenen Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, Neues zu lernen und auszuprobieren. Von der kleinen Anlage über Nachhaltigkeit, NFTs bis zur Privatinsolvenz, Geld in der Partnerschaft und dem Anlernen unserer Kinder. Folge für Folge spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten, über alles, was wichtig ist, um sich in Sachen Finanzen sicher zu fühlen.

Kurzvita:

Sabrina ist Wirtschaftsjournalistin und berichtet für ntv und ntv.de von der Börse in Frankfurt. Sie wohnt mit ihrer Familie in der kleinsten Metropole der Welt und im Herzen von Europa.

Alle Folgen von "What the Finance" finden Sie bei Audio Now, Apple Podcasts, Amazon und Spotify. "What the Finance" ist eine Produktion der Audio Alliance in Kooperation mit der Brigitte Academy und ntv.