Die Busse von Flixbus fahren wieder auf den Straßen, auf den Schienen sind wieder Flixtrain-Züge unterwegs. Trotz Pandemie blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Obwohl "wir noch diesen Corona-Schleier spüren", sagt Mitgründer Daniel Krauss.

Jeder kennt sie, die knatschgrünen Busse von Flixbus - innerhalb von knapp einem Jahrzehnt haben drei Gründer Daniel Krauss, Jochen Engert und André Schwämmlein Europas größten Fernbusanbieter aufgebaut. 2015 wagten sie den Sprung in die USA, seit 2018 bietet Flixmobility, wie das Unternehmen seit 2016 heißt, unter der Marke Flixtrain auch Zugreisen an. Derzeit planen die Gründer den Markteintritt in Brasilien. Die Pandemie hatte auch Flixbus hart getroffen und die Wachstumsstory jäh unterbrochen. "Zweimal hat es dazu geführt, dass wir in Deutschland das Netz komplett stilllegen mussten", sagt Krauss im Podcast "Die Stunde Null". Das sei ein Moment, in dem man "erst einmal denkt: Ist das real oder träume ich?"

Seit März fahren die Busse wieder, und das Unternehmen befindet sich in einem Zustand der "unterschiedlichen Geschwindigkeiten". Wie Multitasking, sagte Krauss. Flixbus expandiert, will auf der Schiene noch mehr angreifen und hat im Juni frisches Geld eingesammelt, insgesamt 650 Millionen Dollar - und wurde damit insgesamt mit Milliarden Dollar bewertet.

Andererseits ist das Unternehmen nicht voll ausgelastet, Ende Juli fuhr es auf 75 Prozent der einstigen Kapazität, rund 270 Halte in Deutschland, in Europa gut die Hälfte. "Wir sind noch einen guten Schluck von 100 Prozent entfernt, weil wir noch diesen Corona-Schleier spüren", sagte Krauss, der vor allem die IT und Softwareentwicklung verantwortet. Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr würde gereist. "Die Quote macht total etwas aus", sagt Krauss. "Wo viel geimpft wird, sehen wir auch mehr Nachfrage."

