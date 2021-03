Kostenlose Schnelltests für alle sollen helfen, wieder ein halbwegs normales Leben zu führen. Doch wie realistisch ist das? Volkmar Weckesser, CIO beim Testhersteller Centogene, beschreibt das neue Leben mit Tests im Alltag - warnt aber auch vor falscher Sicherheit.

Wie beim Impfen läuft auch die Einführung von kostenlosen Schnelltests für alle Bürger stockend. Namhafte Hersteller dämpfen deshalb die Erwartungen: "Um das Infektionsgeschehen wirklich zu kontrollieren, sind die Tests, die wir heute haben, bei weitem nicht ausreichend," sagt Volkmar Weckesser, CIO beim Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene im Podcast "Die Stunde Null". "Von einer oder anderthalb Millionen Tests am Tag sind wir weit entfernt."

Weckesser macht gleichzeitig aber Hoffnung, dass Tests gut in den Alltag integriert werden können. Centogene habe mehrere Modellprojekte und Studien an Flughäfen, in Schulen und Kitas sowie in Unternehmen gemacht. Gerade rollt das Unternehmen ein Projekt an allen Rostocker Schulen aus.

"Wir haben inzwischen fast über 50.000 Tests mit Schülern gemacht, die das alle problemlos mitmachen," sagt Weckesser. "Wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, ist es in den Alltag voll integriert." Auch bei einem Projekt mit einem Kindergarten habe es "sehr positives Feedback von den Eltern gegeben, weil sie das Gefühl hatten, ihre Kinder mit der entsprechenden Sicherheit in den Kindergarten geben zu können."

Das 2006 gegründete Unternehmen, das eigentlich auf die Behandlung seltener, angeborener Krankheiten spezialisiert ist, begann früh mit groß angelegten Testungen auf das Virus - zunächst mit der eigenen Belegschaft im Unternehmen, wo es auch immer wieder Projekte startete, etwa die Durchführung von Konzerten mit 70 Personen. Mittlerweile wurde hierfür ein eigener Geschäftsbereich gegründet. Kulturveranstaltungen und Reisen können mit Hilfe der Tests wieder möglich werden, wenn Ergebnisse in fälschungssicheren Zertifikaten gespeichert werden. Auch hierfür hat Centogene schon Lösungen mit Partnern entwickelt.

Gleichzeitig warnt Weckesser vor falscher Sicherheit, die Antigen-Schnelltests mitbringen. Anders als PCR-Tests schlagen sie nur an, wenn genügend Virus-Material im Körper des Getesteten vorhanden ist. "Wenn ich asymptomatisch bin und wir machen diesen Schnelltest, der ohne ein Instrument im Hintergrund ausgewertet wird, verpassen wir bis zu 50 Prozent derjenigen, die infektiös sind," erklärt Weckesser.

Tests seien allerdings der "einzige Weg". Der Manager fordert mehr Freiraum für unmittelbare, pragmatische Lösungen. Denn: "Wir sehen im Moment die Virusvarianten, die immer neue Herausforderungen an uns stellen. Das Testen wird da ein wesentliches Element sein, was uns nach meiner Überzeugung zumindest die nächsten zwei Jahre begleiten wird."

