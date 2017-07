Unterhaltung

"Ich fühlte mich sexualisiert": Alles wieder auf Anfang, Miley?

Es ist noch nicht so lange her, da verging kaum ein Tag ohne neue Meldung über Skandalnudel Miley Cyrus. Zunge hier, Popo da und immer auch möglichst viel nackte Haut. Doch inzwischen vollzieht die Sängerin den nächsten Imagewechsel - und erklärt auch warum.

Vom braven Teenie-Star über das twerkende Bad-Girl hin zur seriösen Sängerin und Schauspielerin - Miley Cyrus hat in den vergangenen Jahren für reichlich Schlagzeilen gesorgt. In einem längeren Interview mit dem Magazin "Harper's Bazaar" spricht sie nun über ihre ständigen Typ-Wechsel und was dahinter steckt. Der Tenor: Sie könne einfach nicht stillstehen und müsse sich deshalb ständig verändern.

Allerdings spiele sie dabei keine unterschiedlichen Rollen, versichert die Sängerin. Ob der sexy Vamp oder das mit Drogen kokettierende Girlie, alles gehöre zur Person Miley Cyrus: "Der Mensch, der ich bei meinem letzten Album war, ist der Mensch, der ich wirklich bin." Sie sei einfach viele unterschiedliche Personen - und das sei auch gut so. "Leute sagen 'Du hast dich verändert', als sei das etwas Negatives", so Cyrus.

"Ich hatte keine Lust mehr"

Aktuell zeigt sich die Sängerin so seriös wie lange nicht mehr. Die Zeiten, in denen sie mit ihrer Freizügigkeit provozierte, sind offenbar vorbei. "Ich hatte keine Lust mehr darauf, das Mädchen zu sein, das zum Foto-Shooting kommt, ihre Brüste dabei zeigt und die Zunge herausstreckt." Ursprünglich habe sie damit gegen die Erwartungen an Frauen rebellieren und zeigen wollen, dass jede Frau machen könne, was sie wolle. Doch das habe auch zu einem Problem geführt: "Irgendwann habe ich mich sexualisiert gefühlt."

Vielleicht ist der ehemalige TV-Teeniestar in der Serie "Hannah Montana" mit seinen 24 Jahren ja auch einfach nur auf dem Weg, langsam doch erwachsen zu werden. Auch die mittlerweile gefestigt wirkende Beziehung mit Schauspieler Liam Hemsworth dürfte ihren Teil dazu beitragen. Auf frühere Auftritte mit Einhorn-Attrappe auf der Stirn und Umschnallpenis um die Hüften angesprochen, erklärt Cyrus heute jedenfalls: "Ich fühle mich dieser Person wirklich ziemlich fremd."

Bilderserie Von Hannah Montana zur Geili Miley Der irre Wandel der Miley Cyrus

Quelle: n-tv.de