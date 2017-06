Unterhaltung

"Ich liebe dich": Anderson bekennt sich zu Assange

Sind sie nun liiert oder sind sie es nicht? Seit Monaten wird über den Beziehungsstatus von Pamela Anderson und Julian Assange spekuliert. Jetzt schüttet die Blondine öffentlich ihr Herz aus.

Eigentlich hat Schauspielerin und Ex-"Baywatch"-Nixe Pamela Anderson immer betont, dass ihre Beziehung zu Whistleblower Julian Assange rein platonisch sei. Dagegen spricht nun allerdings ein ausführlicher Brief, den Anderson auf ihrer Homepage für jeden einsehbar postete.

Unter dem Titel "Warum mein Herz zu Julian hält" verfasste die 49-Jährige ein feuriges Plädoyer auf den australischen Aktivisten, der nun schon seit fünf Jahren als politischer Flüchtling in der ecuadorianischen Botschaft in London Unterschlupf gefunden hat.

"Wenn ich über Julian nachdenke, dann frage ich mich, was einen Mann sexy macht. Mit Abstand die größten Qualitäten für Sexappeal bei einem Mann sind Mut und Courage. Sexyness bei einem Mann bedeutet, Stärke zu zeigen. Überzeugungen zu haben und den Mut zu beweisen, zu ihnen zu stehen", so Anderson gleich zu Beginn des Textes.

"Dies ist ein Notfall!"

Gleichzeitig führt sie all die Dinge an, die der 45-jährige Assange ihres Erachtens nach für die Welt getan hat. Sein Lohn dafür sei es, nun schon "seit fünf Jahren in einem kleinen Raum gefangen" zu sein. Hauptverantwortlich für Assanges Misere ist nach Andersons Ansicht die englische Politikerin und "schlechteste Premierministerin" Theresa May, die in der letzten Zeit auch immer mehr in die Kritik ihrer eigenen Partei geraten ist.

"Dies ist ein Notfall! Ich appelliere an die Landesführer, die bei Julians Notlage helfen können", schreibt die Schauspielerin verzweifelt. Ihren über 1000 Wörter langen Brief beendet Anderson mit "Ich liebe dich, Pamela."

Quelle: n-tv.de