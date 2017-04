Unterhaltung

Liebesbeweis für Daddy: Brooklyn Beckhams erstes Tattoo

Ganz der Vater? In zumindest einer Beziehung sieht es so aus. Brooklyn Beckham, Davids und Victorias Ältester, hat seinen Faible für Tattoos - nun endlich volljährig - endlich ausleben können und sich mit einem ganz speziellen Bild verzieren lassen.

Brooklyn Beckham beweist einmal mehr, wie nahe sich die Mitglieder der berühmten Familie stehen. Der älteste Sohn von Fußball-Ikone David Beckham und Designerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham hat sich jetzt sein erstes Tattoo stechen lassen. Und das dürfte Beckham-Fans bekannt vorkommen.

Natürlich auf Instagram, dem Tagebuch der Moderne und aller Modernen, präsentierte er das Schwarz-Weiß-Kunstwerk auf seinem Unterarm: ein Stammes-Häuptling mit aufwendigem Federschmuck. Das gleiche Bild trägt auch David Beckham auf seinem Oberkörper. Entstanden ist Brooklyns Tattoo in Los Angeles bei Mark Mahoney, dem sein Vater schon lange vertraut. "Vielen Dank Mark, genau wie das von Dad", schrieb der 18-Jährige zu einem Bild, auf dem der Tätowierer bei der Arbeit zu sehen ist.

Bis er seinen Vater in Sachen Körperschmuck eingeholt hat, dauert es allerdings sicher noch: Angeblich hat der Ex-Fußballer etwa 40 Tattoos.

Was die Mädels dazu wohl sagen werden? Der junge Womanizer soll ja etwas mit einem deutschen Model haben - vielleicht auch längst gehabt haben, der 19-jährigen Adrienne Jüliger. Beide standen bereits 2015 gemeinsam vor der Kamera, sie wurden für die "Miss Vogue" porträtiert. Ihre Karriere entstand per Zufall: Sie wurde beim Anstehen in der Schlange füt Justin Bieber-Karten entdeckt - der beim GNTM-Finale auftrat. So umging sie die Ganze "Ich habe heute leider kein Foto für dich"-Prozedur bravourös, denn sie ist eines der gebuchtesten Models. Man hat die beiden allerdings eine Weile nicht mehr gemeinsam gesehen - dafür gibt es Gerüchte, er sehe seine alte Flamme Chloe Moretz wieder.

Viel wichtiger scheint im Moment für den jungen Kreativen aber zu sein, dass er im Mai ein Buch herausbringen wird: Es heißt "What I See" - und wie der Titel es andeutet: Das wird sein erstes eigenes Fotobuch mit Fotos des ältesten Beckham-Sprosses.

Quelle: n-tv.de