Unterhaltung

Seiner ist dicker als ihrer: Die Carpendales werden Eltern

Seit zehn Jahren ein Traumpaar, seit vier Jahren verheiratet, und nun die Krönung ihrer Liebe: Die Moderatorin und der Schauspieler haben ein Selfie gepostet, das neugierig macht. Was für eine Lovestory. Und Howie wird endlich Opa!

Was für eine schöne Überraschung! Moderatorin Annemarie Carpendale und ihr Ehemann, der Schauspieler Howard Carpendale, werden Eltern. Am Sonntag gaben die beiden 40-Jährigen die freudige Nachricht in witzigen Posts via Social Media bekannt: "... mein Mann meint, er hätte den dickeren .... ich wette in den nächsten Monaten DAGEGEN #threesome #mini #happyus #luckyme", schrieb sie und er: "Noch gewinn ich die Dickbauch-Challenge...NOCH #minicarpendale on the way #lovemywife". Das anstehende Babyglück ist die Krönung einer großen Lovestory.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet: Das gilt für dieses Paar im Besonderen, denn die beiden sind seit November 2007 ein Paar. Schon lange zehn Jahre hält diese Liebe also. Im Dezember 2011 verlobten sich Annemarie Warnkross, wie sie damals noch hieß, und der Sohn des südafrikanischen Schlagerstars Howard Carpendale. Ihre persönliche Traumhochzeit feierten sie dann im September 2013 auf Ibiza.

Warnkross und Carpendale Junior waren aber auch zuvor schon jeweils mit prominenten Partnern zusammen. Während die gebürtige Hannoveranerin von 2002 bis 2004 mit Comedian Oliver Pocher liiert war, schaffte es der in NRW geborene Künstler immerhin auf eine dreijährige Beziehung mit Kollegin Yvonne Catterfeld.

Zusammen gewachsen

Auch beruflich ist das Traumpaar inzwischen zusammengewachsen. Seit 2016 moderieren Annemarie und Wayne Carpendale gemeinsam "Ran an den Mann" (Sat.1). Zuvor spielte er vor allem in Serien, Reihen und Soaps wie "Unter uns" (2000-2001), "Unser Charly" (2005-2007), " Sturm der Liebe" (2006-2008), "Der Landarzt" (2009-2013), "Mord in bester Gesellschaft" (2013-2015) oder "Heldt" (2015-2016).

Die öffentliche Karriere von Annemarie Warnkross begann als Tänzerin von Bellini ("Brazil"). Von 2000 bis 2005 war sie Mitglied der Pop-Gruppe. Danach konzentrierte sie sich auf Moderation, Modeln und das Studium. Seit 2005 führt sie durch die Magazine "taff" und "red!" - kurz vor der Sendung zeigt sie ihren Fans regelmäßig, welches sexy Outfit sie diesmal wieder tragen wird.

Apropos: Als Social-Media-Stars sind die Carpendales eines der Promi-Traumpaare, denen man gerne folgt, denn sie sind immer für einen Scherz gut. Und meistens lohnt es sich, beide Accounts anzusehen, denn die Posts beziehen sich oft aufeinander. Bleibt abzuwarten, wie viele Schwangerschaftsnews die beiden auf ihren Accounts mit den gemeinsamen eine Millionen Fans teilen werden.