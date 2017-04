Unterhaltung

5 Fakten zum Gatten in spe: Dieser Mann macht Sylvie Meis glücklich

Sylvie Meis und ihr dicker Klunker am Ringfinger strahlen um die Wette: Es wird geheiratet. Der Mann, der die Moderatorin glücklich macht, ist kein Promi. Ein Luxusleben kann er ihr trotzdem bieten.

Sie lässt sich nicht entmutigen. Gut vier Jahre nach ihrer Trennung von Fußballspieler Rafael van der Vaart will Sylvie Meis wieder heiraten. Auf Instagram unterstrich die Moderatorin ihre Absichten mit einem Foto von ihrem funkelnden Verlobungsring - und einem von sich und dem Mann, der ihr den Klunker geschenkt hat.

Charbel Aouad heißt Meis' Gatte in spe. Viel ist über den 35-Jährigen bislang nicht bekannt. Im Gegensatz zu seiner besseren Hälfte steht er nämlich nicht im Rampenlicht. Aouad ist Unternehmer. n-tv.de hat die wichtigsten Infos über ihn gesammelt.

Meis und Aouad kennen sich seit Jahren

Vor etwa einem Jahr wurde die Beziehung von Meis und Aouad öffentlich. Nachdem die beiden ihr Glück ein halbes Jahr geheim gehalten hatten, ging Meis an die Öffentlichkeit. Kennengelernt haben soll sich das Paar übrigens schon 2015. Erst langsam wurde aus Freundschaft Liebe.

Er ist in der Welt zu Hause

Aouad hat libanesische Wurzeln. Er hat in London Management studiert und einige weiterführende Lehrgänge im Bereich Marketing an der elitären Universität Harvard im US-Bundesstaat Massachusetts absolviert. Seinen Lebensmittelpunkt hat er in Dubai - noch. Schließlich könnte sich das mit der Hochzeit auch ändern. Meis wiederum scheint es in Dubai zu gefallen. Vor der Jahreswende zeigte sie sich im Bikini und mit breitem Lachen vor der ikonischen Kulisse der Wüstenstadt.

Sprachbarriere? Kein Problem!

Aouad spricht Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Arabisch und Englisch. Letzteres dürfte seit seiner Beziehung mit Meis nochmal an Relevanz gewonnen haben. Nicht nur in Gesprächen mit seiner künftigen Frau, die sonst vor allem Holländisch und Deutsch spricht, dürfte er auf Englisch angewiesen sein. Auf der Sprache soll er auch mit Meis' zehnjährigem Sohn Damian kommunizieren.

Luxusleben gesichert

Mehr zum Thema 13.04.17 Diamantring und #isaidyes Sylvie Meis hat sich verlobt

Ein Promi ist Aouad nicht - auch wenn er es an Meis' Seite bald werden könnte. Auf ein Leben im Luxus muss Meis aber auch an seiner Seite nicht verzichten. Aouad investiert mit seiner Firma in Unternehmen aus den Sparten Öl, Gas und erneuerbare Energien. Die Arbeit soll ihn zum Millionär gemacht haben.

Der Mann hat Stil

Paparazzi-Fotos beweisen: Aouad legt wert auf gepflegte Kleidung. Sein Stil ist klassisch. Verweilt er nicht gerade in Shorts und Tanktop auf einer Yacht, bevorzugt er helle Hemden mit Sakko zu Jeans oder zur Anzughose. Er trägt außerdem gern Loafers und dunkle Pilotensonnenbrillen.

Quelle: n-tv.de