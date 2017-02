Unterhaltung

Wegen antisemitischer Botschaft: Disney trennt sich von Youtuber PewDiePie

Nachdem Youtube-Star PewDiePie eine antisemitische Botschaft in einem seiner Videoclips eingebaut hat, beendet der Disney-Konzern die Zusammenarbeit mit dem Schweden. Der 27-Jährige reagiert empört - und fühlt sich missverstanden.

Der US-Unterhaltungsriese Disney hat laut einem Medienbericht seine Zusammenarbeit mit dem schwedischen Youtube-Star PewDiePie aufgekündigt, weil der Konzern einzelne Videos für "unangebracht" hält. Felix Kjellberg, so der richtige Name des Schweden, habe sich durch seine "provokative und respektlose Art" zwar eine Fangemeinde geschaffen, sei nun aber "eindeutig zu weit gegangen", zitierte das US-Nachrichtenmagazin "Time" aus einem Statement des Konzerns. Demnach soll auch die neue Staffel seiner Show "Scare PewDiePie" von Youtube auf Eis gelegt worden sein.

Kjellberg, der mit mehr als 53 Millionen Abonnenten zu den weltweit erfolgreichsten Youtubern gehört, hatte sich am Sonntag in einem schriftlichen Statement gegen Vorwürfe gewehrt, denen zufolge er antisemitische Inhalte verbreitet haben soll. Die Kritik beziehe sich auf eines seiner Videos, mit dem er lediglich habe zeigen wollen, wie "verrückt" die moderne Welt sei - insbesondere einige Online-Dienstleistungen. "In keiner Weise unterstütze ich irgendwelche hasserfüllten Einstellungen." Den Vorwurf bezeichnete er als lächerlich.

Das Video zeigte Kjellberg, dessen Markenzeichen es ist, sich selbst beim PC-Spielen zu filmen, während er sich einen Clip mit zwei Männern aus Indien anschaut. Einer von ihnen hält ein Schild mit der Aufschrift "Death to all Jews" in die Höhe. Der 27-Jährige soll die beiden über eine Agentur dafür bezahlt haben, dass sie dies tun. Das Video, das Kjellberg bereits am 11. Januar bei Youtube hochgeladen hatte, soll er nach heftiger Kritik vergangenes Wochenende selbst entfernt haben. Der Schwede hatte bereits zuvor immer wieder Bild- und Tonmaterial aus Zeiten des Nationalsozialismus in seine Beiträge eingebaut.

Bestverdienender Youtube-Star

Zu der antisemitischen Hassbotschaft in seinem Video erklärte Kjellberg, er habe nicht damit gerechnet, dass die beiden Männer das Schild tatsächlich hochhalten würden. Daraufhin war es zu Protesten von Abonnenten auf seinem Youtube-Kanal gekommen. PewDiePie erklärte in einem Folgevideo, er sei von den Medien missverstanden worden. "Ich finde, es hat etwas Witziges", so der Schwede. "Und ich glaube nicht, dass es antisemitisch ist." Zudem würde sein Publikum verstehen, was er mit seinen Aktionen sagen will.

Seit 2014 betreibt Kjellberg gemeinsam mit der Walt Disney Company das Multi-Channel-Netzwerk "Revelmode". Einem Bericht des "Forbes"-Magazins zufolge soll der 27-Jährige allein im vergangenen Jahr geschätzte 15 Millionen Dollar verdient haben - und das nicht nur mit seinem Youtube-Kanal, sondern auch mit den Verkäufen seines Buches "Dieses Buch liebt dich", das er im Oktober 2015 veröffentlichte.

Quelle: n-tv.de