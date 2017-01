Unterhaltung

Der erste Ausfall?: Dschungelcamper vor dem Abflug

Der Countdown läuft: In zehn Tagen startet das Dschungelcamp. Doch einer Camperin droht womöglich bereits das vorzeitige Aus. Sie wird sich als Nackedei bei "Adam sucht Eva" doch wohl keine Blasenentzündung zugezogen haben?

Ab 13. Januar heißt es bei RTL wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Doch während die TV-Zuschauer noch zehn Tage warten müssen, bis es endlich wieder Ekelprüfungen, Lagerfeuer-Geständnisse und Camp-Intrigen gibt, soll es für die Teilnehmer bereits an diesem Freitag im Flieger Richtung down under gehen. Das berichtet die in Dschungelcamp-Interna normalerweise bestens unterrichtete "Bild"-Zeitung.

Und nicht nur das. Das Blatt will auch herausgefunden haben, dass für eine Kandidatin das Abenteuer womöglich bereits endet, bevor es überhaupt begonnen hat. Gemeint ist die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Sängerin Sarah Joelle Jahnel. Im Oktober tollte die 27-Jährige noch splitterfasernackt bei "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" über die Insel. Nun sollte sie eigentlich die Südsee-Idylle gegen die grüne Dschungel-Hölle in Australien eintauschen.

Ersatz steht bereit

Eigentlich. Denn laut "Bild" muss sich Jahnel bereits an diesem Mittwoch erst einmal unter das Messer legen. Demnach wird bei ihr in Aachen ein Geschwulst im Bauchbereich entfernt. An sich eine Routineoperation, dennoch könnte der Eingriff Jahnels Dschungel-Pläne zunichtemachen. Eine eventuelle Ersatzkandidatin soll allerdings auch schon in den Startlöchern stehen: Reality-TV-Sternchen Maria Hering, bekannt geworden als Maria Yotta an der Seite von Protz-Proll Bastian Yotta.

Eine offizielle Bestätigung dafür, dass Jahnel - oder gegebenenfalls nun Hering - zum Kreis der Kandidaten in der elften Staffel der Dschungel-Show gehören, gibt es natürlich noch immer nicht. Doch Jahnels Name geistert schon seit geraumer Zeit durch die Gazetten - ebenso wie die ihrer angeblichen Mitstreiter im Camp: Schauspielerin Nastassja Kinski, "mieten, kaufen, wohnen"-Maklerin Hanka Rackwitz, Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke, Sänger Marc Terenzi, Ex-Kicker Thomas Häßler, Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink, Ex-"Big Brother"-Teilnehmer Florian Wess, "Honey" Alexander Keen, "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Jens Büchner, Schauspieler Markus Majowski und "Verbotene Liebe"-Darstellerin Nicole Mieth.

Quelle: n-tv.de