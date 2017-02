Unterhaltung

Obenrum frei: Kate Upton bringt ins Schwitzen

Schon klar, die Models der legendären Bademodenausgabe von "Sports Illustrated" sollen heiß aussehen. Kate Upton aber ist so etwas wie die Königin des Bikini-Shootings. Den Pazifik im Rücken verführt sie gleich dreifach.

Jeden Sommer sorgt sie für Wirbel, die besondere Bademodenausgabe der Zeitschrift "Sports Illustrated". In diesem Jahr ziert Kate Upton das Cover des "Swimsuit Issue". Darauf ist das 24-jährige Model entsprechend stolz.

"Wow, Ich fühle mich so geehrt und bin so aufgeregt, wieder dabei zu sein!", kommentiert Upton auf ihrer Instagram-Seite - und zeigt drei verschiedene Cover-Motive vom Shooting auf den Fidschi-Inseln. Außerdem bedankt die Amerikanerin sich dafür, Teil einer Ausgabe zu sein, "die Schönheit und Selbstvertrauen in jeder Größe und Form feiert".

Ebenfalls mit einer "Swimsuit"-Ausgabe gelang der kurvigen Upton 2011 der Durchbruch. Damals wurde sie von der Zeitschrift als "Rookie of the Year", als Newcomerin des Jahres, ausgezeichnet. Im Folgejahr schaffte sie es dann das erste Mal aufs Cover. Auf die 2012er-Ausgabe folgte die von 2013. Und nun wird der Blondine also zum dritten Mal die Ehre zuteil.

Comeback eines Supermodels

Auf dem Cover der prestigeträchtigen "Swimsuit"-Ausgabe waren auch schon etliche andere prominente Schönheiten zu bestaunen, etwa Elle Macpherson, Tyra Banks, Lily Aldridge, Chrissy Teigen, Irina Shayk, Bar Refaeli, Rebecca Romijn oder Heidi Klum.

Im vergangenen Jahr überraschte "Sports Illustrated" mit der Entscheidung, erstmals einem Plus-Size-Model die Poleposition in Sachen Bademoden einzuräumen. Eines der drei Cover-Girls des Jahres 2016 war die heute 28-jährige Amerikanerin Ashley Graham.

Auch in diesem Jahr hat das Magazin noch eine Überraschung in petto. Neben derzeit angesagten Models wie Hannah Jeter, die 2015 das Cover von "Sports Illustrated" zierte, Hailey Clauson, die auf einem der Cover des vergangenen Jahres zu sehen war, Leonardo DiCaprios Freundin Nina Agdal oder Victoria's-Secret-Engel Lais Ribeiro feiert in dieser Ausgabe das 63-jährige Supermodel Christie Brinkley ihr Comeback.

Quelle: n-tv.de